A felvidéki magyarokért tüntettek a szlovák nagykövetség előtt

Több száz ember tüntetett a budapesti szlovák nagykövetség előtt, hogy kiálljanak a felvidéki magyarságért és elítéljék a szlovák büntető törvénykönyv legutóbbi módosítását, írja a Telex. A módosítás értelmében börtönnel büntethetik azokat, akik megkérdőjelezik a magyarok kollektív bűnösségét is rögzítő Benes-dekrétumokat.

Ennek a kis nemzetnek, amit magyarnak nevezünk csakis a szolidaritásban és a testvéries összefogásban van jövője

– mondta a lap szerint Katona Illés, a tüntetés szervezője.

A lap szerint a tüntetés pártfüggetlen volt, de több politikus, köztük Magyar Péter, a Tisza elnöke is megjelent. Ott volt Novák Előd és Schiffer András is.