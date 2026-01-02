Magyar Péter mától vágja a centit

Aki legkésőbb a hetvenes évek elején, ráadásul fiúnak született Magyarországon, jó eséllyel lehúzott minimum egy évet sorállományú katonaként.

A honvédség átmeneti bakájai között alighanem a legmenőbb szimbólumok egyike volt az úgynevezett „centi”. Ami eredetileg egy közönséges szabászászati mérőeszköz, hossza másfél méter, egyik oldala zöld, a másik fehér, és rendre a mester nyakában lógott.

Csakhogy e készség a „katonaság” finisére forduló sorállományúaknál átlényegült: vaspöcökre tekerve apró gránátot képeztek belőle, és az utolsó százötven napot a centi egy-egy szeletének levágásával ünnepelték az arra jogosultak – mire elfogyott a centi, elkopott a katonaidő is, lehetett leszerelni, lehetett visszatérni a civil életbe.

Magyar Péter, a Tisza vezetője 1981-ben született, így csupán elmesélésekből ismerheti a centivágás bizsergető hagyományát, de azért ma (százötven helyett) egy százas centit kiposztolva jelezte, hogy csupán ennyi nap van hátra a következő országgyűlési választásig.

Magyar Péter szöveget is illesztett a képhez:

„100 nap! A végső visszaszámlálás elkezdődött. Mindenkire szükség van, segíts te is! Látogass el a kommentben lévő linkre és:

– Csatlakozz a chat csoportjainkhoz!

– Jelentkezz önkéntesnek!

– Ha megteheted, támogasd anyagilag is a rendszerváltást!

– Oszd meg a tartalmainkat!

– Jelezd az ismerőseidnek, hogy 100 nap van hátra és hogy rájuk is szükség lesz a rendszerváltáshoz!

100 nap nagyon rövid idő, de minden egyes nap újabb lehetőség arra, hogy együtt dolgozzunk a rendszerváltásért.

Minden nap számít, és minden segítségre, minden kézre, minden emberre és minden támogatásra szükség van ahhoz, hogy sikerüljön! Csatlakozz!”