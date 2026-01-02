Jóval kevesebb szemetet kellett összeszednie Budapesten újévkor az FKF-nek

Az eddigi tapasztalatok alapján a korábbi évekhez képest idén jelentősen csökkent a hulladék a Budapesti Közművek kezelésébe tartozó közterületeken – írják közleményükben. A szilveszteri ünneplésekhez kapcsolódó hulladék mérséklődésének elsődleges oka vélhetően a pirotechnikai eszközök használatának fővárosi korlátozása, a korábbi években ezek a szilveszter utáni hulladék jelentős hányadát tették ki. A képződött hulladék mérséklődésének másik oka lehetett, hogy a hideg idő és az intenzív havazás miatt kevesebben búcsúztatták a fővárosban a közterületeken az óévet.

Az FKF munkatársai az óévbúcsúztató közterületi rendezvények helyszínein, kiemelten a Kis- és Nagykörúton, az aluljárókban és azok környékén már január 1-jén reggel 6 órakor megkezdték és egész nap végezték kézi és gépi erővel az ünneplés utáni takarítást. A társaság számos speciális köztisztasági célgépet: köztük szállítójárműveket és többféle takarítógépet is bevetett az ünneplés utáni munkák során. A Budapesti Közművek mintegy 200 köztisztasági takarító munkatársa, valamint 4 szállító járműve mind ez idáig 1,2 tonna hulladékot takarított össze és szállított el szilveszter után a közterületekről.