Több mint kétszázan kerültek kórházba túlzott alkoholfogyasztás miatt szilveszterkor

A mentők szilveszterkor 3823 esetnél nyújtottak segítséget, az orvosi ügyeleteken 1783 beteg kapott ellátást – írja az MTI az Országos Mentőszolgálat szóvivőjének közleménye alapján.

Győrfi Pál tájékoztatása szerint 12 esetben riasztották a mentőket tűzijáték, petárda, illetve egyéb pirotechnikai eszköz használatával kapcsolatos kéz-, arc-, szemsérülésekhez. Túlzott alkoholfogyasztás miatt 244 embert szállítottak kórházba, közülük 38-an kiskorúak voltak.

