Dobrev Klára: Büszke vagyok rá, hogy soha nem voltam fideszes

Szilveszter napján mondta el az újévi beszédét a Demokratikus Koalíció elnöke.

Dobrev Klára leszögezte: 2026 fordulópont lesz: ha mindenki teszi a dolgát, akkor az Orbán-rendszer utolsó tavasza következik, ha pedig elég erős lesz a baloldal, „akkor véget vetünk az egypárti kétharmad világának is.” Mint mondta: élhető, igazságos, európai és demokratikusan kormányzott ország lehet a hazánk mindössze pár hónapon belül.

A DK elnöke szerint nehéz éven vagyunk túl, és az újév sem lesz könnyű.

Magyarország ma már nyomokban sem emlékeztet arra az Európa felé igyekvő fiatal demokráciára, amely 2010 előtt volt. Bármit megtehetnek velünk, és mindig mi húzzuk a rövidebbet, nincs következmény. A korlátlan hatalom mindig így működik, mert, aki mindent megtehet, az meg is fog tenni mindent

– fogalmazott.

Dobrev emlékeztetett: „ahogy le lehet buktatni egy gyermekeket bántalmazó fideszes pedofilhálózatot, ahogy börtönbe lehet juttatni egy éveken át politikai védelem alatt állt pedofilt és bűntársait, úgy le lehet váltani ezt a kormányt és az egypárti kétharmad világát is.”

A Szőlő utcai nyomozásról azt mondta: végül bilincsben vittek el mindenkit a Szőlő utcából. A DK elnöke a devizahitelekért és a babaváró hitel károsultjaiért folytatott küzdelméről is beszélt: „az OTP végül elállt egy törvénytelen követelésétől,” és ma már van egy 600 milliós alap a bajba jutott babavárósoknak.

A DK elnöke leszögezte: nem fogja eltitkolni, hogy baloldali, és soha nem szavazott a Fideszre.

Én büszke vagyok rá, hogy soha nem voltam fideszes. Nem fogom eltitkolni, hogy szerintem nemcsak a lopott vagyonokat kell visszavenni, hanem vissza kell venni az életünk feletti irányítást is a bankoktól, multiktól és gazdasági hatalmasságoktól, akikkel a jobboldal lepaktált. Mindig ellenezni fogom azt is, hogy olyan emberek is szavazzanak a magyar országgyűlési választáson, akik soha nem éltek itt, és nem viselik a döntésük következményét. És nem, nem én árulom el ezzel a magyarságot, hanem a jobboldal árulja el a magyar adófizetőket, akik a következményeket viselik. Én nem fogok egyenlőségjelet tenni Ukrajna és Oroszország közé sem, ahogy Gyurcsány és Orbán között sem volt soha egyenlőségjel

– fogalmazott, utóbbi mondatával nyilvánvalóan Magyar Péternek üzenve, aki egyik alaptételeként szokta hangoztatni, hogy a mögöttünk hagyott évtizedeket Orbán–Gyurcsány-korszaknak tartja.

Dobrev Klára az újévi beszédében közölte: a valódi változáshoz a baloldal, a DK is kelleni fog, „nélkülünk nem lesz sem kormányváltás, sem valódi változás, szükség van minden tisztességes baloldali és liberális ember részvételére is a választáson.”

A DK elnöke azt tanácsolta mindenkinek, hogy ne hagyják magukat lebeszélni az álmaikról, ne adják fel a céljaikat, őszinte reménnyel tekintsenek az újévre.

Mi baloldaliak is ezt fogjuk tenni. Boldog Új Évet, Magyarország!

– zárta beszédét a pártelnök.

Egy évvel ezelőtt a Demokratikus Koalíció elnökeként még Gyurcsány Ferenc fogalmazta meg az újévi gondolatait. Az azóta a közélettől visszavonult és elvált politikus kissé keményebben fogalmazott, mint egykori felesége mostani pártelnökként. Gyurcsány például tavaly azt mondta: