Leminősítette Budapestet a Moody’s

Lerontotta Budapest hitelminősítését a Moody’s hétfőn. A nemzetközi hitelminősítő a befektetésre még ajánlott, közepes hitelképességű (baa3) szintről a spekulatív, befektetésre nem ajánlott (ba1) kategóriába helyezte a fővárost. Ez a köznyelvben bóvliként emlegetett kategória legfelső szintje. A hitelminősítő a leminősítést Budapest akut likviditási problémájával indokolta, melyet a kiszámíthatatlan állami pénzátutalások és a központi kormánnyal fennálló politikai–intézményi konfliktusok súlyosbítanak.

Az uzsorakormány bóvliba lökte a nemzet fővárosát

– írta Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere lapunknak eljuttatott közleményében, aki szerint a hétfői döntés Budapest hitelminősítésének lerontásáról a kormány esztelen és kisstílű sarcpolitikájának a következménye.

Budapest többször felszólította a kormányt, fizesse meg a városnak időben az adósságait, ám a kormány ezt nem tette meg. Ennek nyomán a hitelminősítő megállapította: >>a megnövekedett kockázatok hátterében az áll, hogy a központi kormányzat késedelmesen folyósította azokat az átutalásokat, amelyekkel a főváros már számolt a költségvetésében<<

– írja a főpolgármester.

Karácsony hivatkozik a Moody’s indoklására, mely szerint a szolidaritási hozzájárulás körüli „elhúzódó jogviták – különösen mivel az adó összege meghaladja a központi költségvetésből kapott támogatásokat – növelik a rendszer instabilitását, veszélyeztetik a költségvetési folyamatot és a pénzkészletek egyensúlyát.” A hitelminősítő döntése tükrözi az „EU-források részleges befagyasztását Magyarország esetében, a beruházások alternatív finanszírozási lehetőségeinek korlátozottságát, valamint az új, hosszú lejáratú hitelek jóváhagyásának hiányát, ami beruházási rést és megvalósítási kockázatot eredményez” – írják.

A Moody’s ugyanakkor elismerte, hogy Budapest adósságállománya az elmúlt években csökkent: a 2021-es 71 százalékról 2024-re már csak a bevétel 35 százalékát tette ki. Továbbá a főváros működési egyenleg pozitív, a gazdasági alapok érdemben nem romlottak, ezek azonban nem ellensúlyozzák a fenti kockázatokat.

Ahogy azt korábban is mondtuk: aki Budapestet csődbe löki, azt Budapest magával rántja. Fokozottan igaz ez a hitelminősítésekre: aki Budapestet bóvliba löki, azt Budapest magával rántja. A kormány kicsinyes Budapest-ellenes sarcpolitikájának első következménye a főváros leminősítése, amit az ország újabb leminősítése követhet, ennek pedig az állam finanszírozásának ellehetetlenédésén keresztül a polgárok, nemcsak a budapestiek, hanem minden magyar láthatja kárát

– emeli ki Karácsony, aki szerint a városvezetés az ünnepek alatt is a főváros pénzügyi helyzetének rendezésén dolgozik, ám „ennek első és alapvető feltétele, hogy a kormány az év végéig fizesse meg ígéretének megfelelően az adósságát Budapestnek: a költségvetési törvényben rögzített 12 milliárd forintot, ami a közösségi közlekedés működéséhez való hozzájárulás.”