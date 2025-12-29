Dedikált könyvet kapott Orbántól Pottyondy Edina

„És tényleg én voltam az a rejtélyes Edina, akinek Facebook-posztban dedikált a nemzetvezető” – írta Pottyondy Edina hétfő reggel Facebook-oldalán. Az eset előzménye, hogy egy korábbi interjújában megkérdezték tőle, melyik politikussal olvastatná el büntetésből a könyvét. Erre azt válaszolta, hogy

nem büntetés, jutalom lenne. Élveznék, és gazdagodnának tőle. Lehet, hogy empátiát és érzékenységet tanulnának, és szembesülnének vele, hogy mit művelnek az országgal. Orbán Viktornak ajánlanám, de nem azért, hogy büntessem, hanem hogy épüljön belőle, legyen normálisabb ember, lássa az ország azon részét, ami nem a bankszámlája meg a Putyin segge. Mert láthatóan ide szorult be a tudata, pedig nem volt mindig ilyen.

Pottyondy Edina most azt írja, megkapta élete legbizarrabb karácsonyi ajándékát, „ha a szexjátékokat nem számolja”.

22-én hívták a kollégámat a Miniszterelnöki Hivatalból, hogy Orbán Viktor ajándékot szeretne küldeni. Másnap egy fiatalemberrel érkezett a miniszterelnök úr dedikált könyve. Úgy látszik, a Magyar Postában nem bízik annyira az öreg

– kommentálta a történeket. A miniszterelnök a könyvhez annyit fűzött: „Kedves Edina! Az ajánlását viszonzom, boldog karácsony! Orbán Viktor”. A dedikálás aljára pedig aláírva odaírta, hogy Máté 5:39. Ez a következő idézet az Újszövetségből: „Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is.”

Pottyondy igyekszik viszonozni a gesztust, így visszapostázta Orbánnak saját könyvét.