Pottyondy Edina nem tudja, neki dedikálta-e Orbán a könyvét „Kedves Edina!” megszólítással

Orbán Viktor a napokban közzétett egy posztot, melyben az Orbán Viktor Másként című könyvet dedikálja valakinek „Kedves Edina!” megszólítással, hozzácsapva egy bibliai idézetet:

Én pedig azt mondom nektek: ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is.”

A Mandiner egyenesen azt írja: Pottyondy Edinának küld könyvet a miniszterelnök. Erre az érintett is reagált, tudniillik, a médiaszemélyiség a napokban interjút adott, melyben saját könyvét ajánlotta Orbánnak azokkal a mondatokkal:

Orbán Viktornak ajánlanám, de nem azért, hogy büntessem, hanem hogy épüljön belőle, legyen normálisabb ember, lássa az ország azon részét, ami nem a bankszámlája meg a Putyin segge. Mert láthatóan ide szorult be a tudata, pedig nem volt mindig ilyen.

Most azt írja:

Tegnap azzal sokkolt a Mandiner, hogy Orbán Viktor által posztolt rejtélyes dedikálás, amely egy „Kedves Edinának!” szól, és nem mellékesen arra a krisztusi tételre utal, amely az arcul ütésre a másik arc odafordítását tekinti követendő megoldásnak – na, ennek én lehetek a címzettje. Első pillanatban azt gondoltam, hogy ez tréfa. Kicsit még most is ezt gondolom. Második pillanatban azt gondoltam, hogy nagy bajban lehetnek, ha engem próbál kellemetlen helyzetbe hozni a miniszterelnök, és rajtam demonstrálja az őt vezérlő jézusi szeretetet. A harmadik pillanatban meg zavarba jöttem. Ha ez igaz, akkor hogyan kell erre reagálni? Ez az ember kifosztotta az országot, a talpát törölte az elmúlt tizenöt évben a szegényekbe, a melegekbe, a gyerekekbe, az ellenzékiekbe, mindenféle poloskába, és most azzal jön, hogy ő az, aki odafordítja a másik orcáját? Nem. Nem. Ennyire még ő sem lehet cinikus gazember. De akkor ki az az Edina? És ki adott neki „ajánlást, amit viszonoz”?

Pottyondy hozzátette, fogalma sincs, mit lehet reagálni egy Orbántól kapott könyvre, ha valóban neki címezte.