útdíje-matricaleállásújév
Belföld

Újévkor leáll az útdíjfizetés, e-matricát sem mindenhol lehet majd venni

MTI/Kovács Tamás
24.hu
2025. 12. 27. 10:49
MTI/Kovács Tamás

Informatikai rendszerátállás miatt nem lehet majd útdíjegyenleget feltölteni, jegyet vásárolni, és nem mindenhol lehet majd e-matricát venni, előre kell gondoskodni azok megváltásáról – közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt az MTI-vel szombaton.

A társaság közleménye szerint a 3,5 tonna feletti megengedett legnagyobb össztömegű járművek – tehergépjárművek, buszok – által használt HU-GO e-útdíj-rendszerben 2025. december 31-én 23 óra 15 perctől várhatóan 2026. január 1. 14 óra 15 percig nem lehet majd folyószámlaegyenleget feltölteni, és viszonylati jegyet vásárolni. Ezért fontos, hogy a fuvarozók előre, a technikai átállást megelőzően, a január első napjára tervezett úthasználatukhoz igazodva töltsék fel HU-GO-egyenlegüket.

A rendszerátállás előtt banki utalással az egyenlegfeltöltést 2025. december 30-án 16 óráig tudják fogadni, az átállást követően utalással indított egyenlegfeltöltések jóváírása a HU-GO folyószámlán 2026. január 5-én történik meg – közölték, hozzátéve, hogy a HU-GO e-útdíj-rendszerben fedélzeti egységgel közlekedő ügyfeleik útdíjbevallását utólagosan befogadják.

A szolgáltató közleménye szerint e-matricát sem mindenhol lehet majd venni újévkor: december 31-én 23 óra 15 és január 1-jén reggel 7 óra 15 között a viszonteladók csak egy részénél, a nagyobb benzinkúthálózatok töltőállomásain és az online e-matrica viszonteladóknál lesz erre lehetőség, a nemzetiutdíj.hu oldalon, illetve a kisebb viszonteladóknál nem.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a díjköteles útszakaszokat a rendszerátállás ideje alatt sem lehet ingyenesen igénybe venni, ezért ügyfeleiknek az útdíjhasználati jogosultságot érdemes előre megvásárolniuk.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ha nem készül el az Avatar 4. és 5. része, James Cameron sajtótájékoztatón mondja majd el, mi lett volna a sztori vége
Na szia mentő! – kollégái „apunak" becézik a mentésirányítót, akinek hangját mára milliók ismerik
Lavina végzett négy emberrel karácsony napján Görögországban
Idén már nem kell az autójában töltenie a karácsonyt Zoli bácsinak – az önkormányzat segített
„Bolondnak kiáltjuk ki a legnagyobb költőnket, és ezzel magunkat zárjuk el a verseitől” – segített vagy ártott József Attilának a pszichoanalízis?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik