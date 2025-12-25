A nap legfontosabb hírei – 2025. 12. 25.

- Szén-monoxid-mérgezés, kigyulladt adventi koszorú, ereszbe szorult macska – 179-szer riasztották a tűzoltókat szenteste
- Bombariadó volt hajnalban két Ukrajnából Magyarországra tartó vonaton
- Szenteste akart öngyilkos lenni egy férfi a rácalmási temetőben
- A Benes-dekrétumok ügye miatt lemondott nemzetiségi tanácsadói tisztségéről Forró Krisztián Szlovákiában
- Újvidéki tragédia: megszüntették a büntetőeljárást a volt építésügyi miniszter ellen
- Putyin karácsonyi üdvözlőt küldött Trumpnak, a Kreml szóvivője Zelenszkij elmeállapotát elemezte
- Trump: Boldog karácsonyt mindenkinek, még a radikális baloldali söpredéknek is
- Az USA rábólintott a szerb olajvállalat orosz tulajdonrészének eladására
- Károly király karácsonyi beszéde: azt tanácsolja, kapcsoljuk ki a mobiljainkat, hogy a lelki megújulásra fókuszáljunk
