Vlagyimir Putyin orosz elnök karácsony alkalmából üdvözlő táviratot küldött amerikai hivatali kollégájának, Donald Trumpnak – közölte csütörtökön Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Peszkov hozzátette:

jelenleg nem szerepel a tervek között a két vezető személyes kapcsolatfelvétele.

Közölte ugyanakkor azt is, hogy Oroszország tanulmányozza az ukrajnai rendezésre vonatkozó békeszerződés tervezetét, amelyet Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja juttatott el Moszkvába a miami amerikai-orosz tárgyalások után a helyszínről. Mint mondta, Moszkva ezután az elnök döntésének megfelelően folytatja a tárgyalást Washingtonnal.

Láttuk a híreket Zelenszkij tegnapi, valóban furcsa karácsonyi beszédéről. Kulturálatlanul, haragosan viselkedett. Olyan volt, mint egy nem teljesen épelméjű ember

– váltott aztán témát Peszkov a sajtó képviselői előtt, azzal folytatva mondandóját, hogy szerinte felvetődik a kérdés, hogy az ukrán elnök „képes-e épeszű döntéseket hozni a politikai és diplomáciai eszközökkel történő rendezés érdekében”.

Kémvádak

Peszkov megerősítette, hogy Moszkva és Párizs kapcsolatba lépett Laurent Vinatier francia állampolgár ügyében, akit kémkedés vádjával 2024-ben háromévi szabadságvesztésre ítéltek Oroszországban, mert megsértette a „külföldi ügynöknek” minősített személyekre vonatkozó szabályokat. Ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy nem jelentette magát önként az orosz hatóságoknál külföldi ügynökként. A szóvivő hozzátette, hogy orosz részről egy ajánlat is elhangzott és most a francia térfélen van a labda.

A kutató ügyét a TF1 francia televízió tudósítója vetette fel Putyin évértékelő sajtótájékoztatóján, jelezve, hogy az illetőt kémkedéssel vádolják, ami rontja a helyzetét. Az orosz elnök azt mondta akkor, hogy először hall az ügyről, de mindenképpen utánajár, és ha van bármi esély a kérdés pozitív megoldására, akkor minden szükséges lépést megtesz. Peszkov az ügy kényes mivoltára hivatkozva nem bocsátkozott részletekbe az orosz-francia kapcsolatfelvétel ügyében.