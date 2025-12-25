Károly király karácsonyi beszéde: azt tanácsolja, kapcsoljuk ki a mobiljainkat, hogy a lelki megújulásra fókuszáljunk

Az első karácsonyi üzenetet a brit népnek V. György mondta el 1932-ben, ez azóta éves karácsony napi hagyománnyá fejlődött a brit királyi családban.

Károly király december 25-én szólt a népéhez, idén az éves beszédet a Westminster-apátságban található Lady-kápolnában filmezték, ez volt a második alkalom, hogy az uralkodó egy királyi rezidencián kívül rögzítette.

A Sky News beszámolója alapján így beszélt a kedvesség, az együttérzés és a remény szükségességéről a „bizonytalanság idején”:

A bátorság győzelméről szóló történetek, amelyek a nehézségeken felülkerekednek, reménnyel töltenek el.

Az éves karácsonyi beszéd központi témája az út, a zarándoklat volt. Ennek kapcsán a király a hagyományos karácsonyi történetet idézi fel: a Szent Család útját, valamint a pásztorok és a napkeleti bölcsek látogatását Jézusnál.

Ezeket a történeteket a mai társadalom kihívásaival állította párhuzamba.

Mindannyian másokkal együtt indultak útnak, és számítottak mások társaságára és jóindulatára. Fizikai és lelki próbatételeken keresztül jutottak el belső erejük felfedezéséhez. A bizonytalanság idején ezek az életformák ma is értéket jelentenek minden nagy vallás számára, és mély forrásai a reménynek: az ellenálló képességnek a nehézségekkel szemben; a megbocsátáson keresztül elérhető békének; annak, hogy egyszerűen megismerjük a szomszédainkat, és az egymás iránti tisztelet révén új barátságokat hozzunk létre.

A beszéd során képsorok láthatók a közelmúltbeli Bondi Beach-i támadás és a manchesteri zsinagóga elleni támadás hatásairól is.

Ezek a történetek, amelyekben a bátorság legyőzi a nehézségeket, reményt adnak számomra: az idős katonai veteránoktól kezdve az önzetlen humanitárius segítőkig, akik a század legveszélyesebb konfliktuszónáiban dolgoznak; egészen azokig az emberekig és közösségekig, akik ösztönös bátorsággal, saját biztonságukat kockáztatva lépnek közbe mások védelmében. Amikor különböző vallású emberekkel találkozom, rendkívül biztatónak találom, mennyi mindenben hasonlítunk: közös vágyunk a békére és az élet minden formája iránti mély tiszteletünk. Ha életutunk során időt szánunk arra, hogy ezekre az erényekre figyeljünk, mindannyian reménytelibb jövőt teremthetünk.

Károly arra is buzdít minket, hogy kapcsoljuk ki a telefonunkat és más eszközeinket, hogy „engedjük lelkünk megújulni”.