Már a Temuról rendelnek a legtöbbet a magyarok

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 12. 24. 19:53
A 2025-ös rendelési ranglistát a Pwc kutatása szerint már a kínai Temu vezeti: a magyar vásárlók itt adták le a rendelések egytizedét.  Ugyanakkor az ünnepi időszakban megnövekedett forgalom miatt bizonyos termékek nem, vagy késve érkeznek meg – derül ki az RTL Híradó összeállításából.

A tudósítás szerint a külföldi oldalakról rendelt termékek esetén ugyanazok a jogszabályok érvényesek, vitás ügyekben a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz lehet fordulni, és ha nincs megegyezés, bankkártyás vásárlásnál a bankon keresztüli visszatérítés is kérhető. Igaz, a Híradónak nyilatkozó szakértő szerint ez hosszadalmasabb időt vehet igénybe.

