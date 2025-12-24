Már a Temuról rendelnek a legtöbbet a magyarok

A 2025-ös rendelési ranglistát a Pwc kutatása szerint már a kínai Temu vezeti: a magyar vásárlók itt adták le a rendelések egytizedét. Ugyanakkor az ünnepi időszakban megnövekedett forgalom miatt bizonyos termékek nem, vagy késve érkeznek meg – derül ki az RTL Híradó összeállításából.

A tudósítás szerint a külföldi oldalakról rendelt termékek esetén ugyanazok a jogszabályok érvényesek, vitás ügyekben a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz lehet fordulni, és ha nincs megegyezés, bankkártyás vásárlásnál a bankon keresztüli visszatérítés is kérhető. Igaz, a Híradónak nyilatkozó szakértő szerint ez hosszadalmasabb időt vehet igénybe.