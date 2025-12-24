Havi négyszázezer forintot ér a szerzetesek önkéntes munkája

Szerzetesenként havi mintegy 400 ezer forintnyi költséget spórolnak meg a bakonybéli bencések azzal, hogy nem vesznek igénybe külsős, piaci szereplőket

– derül ki a Szent Mauríciusz Monostor és a Budapesti Corvinus Egyetem frissen megjelent közös tanulmányából, amelyet a Piac és Profit ismertetett. A lap cikke szerint az eredmények azt mutatták, hogy az átlagos szerzetesi órabér 2411 forint, azaz ekkora költséget spórol a monostor a külsős munkaerő foglalkoztatásának elkerülésével. Az összegzés szerint a kilenc szerzetes havonta fejenként körülbelül 400 ezer forintnyi, összesen mintegy 3,7 millió forint értékű munkát végez el fizetség nélkül.

A szövegben azt írják egy átlagos napon a szerzetesek 3 órát imádsággal, 7 órát munkával töltenek. A szerzetesi munkaidő több, mint kétharmadát vallási szolgálatokra, adminisztrációra, a monostor fenntartására, üzemeltetésre, tervezésre fordítják, amik közvetlenül nem termelnek bevételt. Mindössze két bevételt generáló tevékenység került be a tíz legidőigényesebb feladat közé: a bolti munka és a termékelőállítás.

A tanulmányban írnak arról is, hogy a monostorok „hibrid szervezetek”: egyszerre vallási közösségek és gazdasági egységek, amelyek nonprofit módon működnek, de a fenntarthatóság érdekében piaci logika szerint is kénytelenek gondolkodni. A szerzetesi munka formális keretek nélküli, egész életre szóló elköteleződés, ami eltér az önkéntesség klasszikus mintáitól, és inkább hasonlít a családi vállalkozások logikájához.