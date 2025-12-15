- Mindenét elárverezték a devizahiteles családnak, az apa meghalt, majd a Kúria nekik adott igazat, a bank mégsem állítja le a végrehajtást
- Pénzügyi segítséget ajánlott Orbánéknak egy EU-tagállam, hogy leváljunk az orosz gázról
- Elérte a bosszú Ruszin-Szendit, nem katona többé, de járadékát még nem tudták elvenni
- Megrugdosott játékvezető: Senki sem lép úgy gyepre, hogy itt ma megverik
- Lassan akarlak megdugni, felkapcsolt lámpáknál – obszcén TikTok-videóban tűnt fel Maruzsa Zoltán
- Airsoft puskával lőttek a gyerekekre – brutális gyermekbántalmazásokról szóló ombudsmani jelentéseket idéz Magyar Péter
- Garázdaság gyanúja miatt nyomoznak a tapolcai polgármester ellen
- Egy hős trafikos segített véget vetni annak a vérontásnak, amelyben egy tízéves kislány és egy holokauszttúlélő magyar nő meghalt
A nap legfontosabb hírei – 2025. december 15.
