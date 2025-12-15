Mindenét elárverezték a devizahiteles családnak, az apa meghalt, majd a Kúria nekik adott igazat, a bank mégsem állítja le a végrehajtást

A devizahiteles perekhez képest is meghökkentő eljárás tárgyalása zajlott múlt pénteken a Fővárosi Törvényszéken. Egy immár nyolc éve tartó ügy végére nem sikerült pontot tennie a bíróságnak, annak ellenére, hogy a Kúria már három évvel ezelőtt megállapította a Szabó család devizahiteles szerződéséről, hogy érvénytelen.

A család 2006-ban és 2008-ban két részletben tízmillió forint svájci frank alapú kölcsönt vett föl ingatlanvásárlás céljából a mára végelszámolás alatt álló Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-től. A kölcsön folyamatosan növekvő részleteit a család 2015-ig tudta fizetni, majd a bank azonnali hatállyal felmondta a szerződést. Ekkorra Szabóék már több mint tízmillió forintot törlesztettek, vagyis a kapott kölcsönösszeget visszafizették a banknak. Ráadásul szerintük nem kaptak tisztességes tájékoztatást arról, hogy akkora mértékben növekedhetnek terheik az árfolyamváltozás miatt, hogy nem tudják majd fizetni a részleteket. A család ezért bírósághoz fordult.

Szabóék a szerződés érvénytelenségének megállapítását kérték mások mellett az árfolyamkockázatról szóló hiányos tájékoztatás okán. Bár első- és másodfokon elveszítették a pert, a Kúria a javukra fordított 2022-ben, megállapítva, hogy

az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás tisztességtelen volt, a szerződés így érvénytelen, ezért a Fővárosi Törvényszéket mint elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította.

Ez azért kulcsfontosságú, mert az idén döntő jelentőségű ítéletet hozott a devizahitelesek szempontjából az Európai Unió Bírósága (EUB), épp az árfolyamkockázati tájékoztató elégtelensége kapcsán. Az EUB lényegében olyan iránymutatást adott a magyar bíróságoknak a kérdésben, hogy az árfolyamkockázatról szóló hiányos tájékoztatás esetében az adósok csak a kapott összeggel tartoznak, az árfolyam-különbözet összes terhét a pénzintézeteknek kell viselniük. A 24.hu beszámolt az első hazai devizahitelesről is, aki ez alapján lett pernyertes Magyarországon.

Így a Szabó család is arra számíthat, hogy a Kúria döntése nyomán olyan ítélet születik majd az ügyükben, amely szerint csak a kapott kölcsönösszeggel tartoznak, amit már bank kimutatásai szerint is visszafizettek.

Mindenüket elvesztették

Ám hiába a Kúria korábbi ítélete, Szabóék ellen évek óta – jelenleg is – végrehajtási eljárás zajlik, melynek során mindenüket elveszítették. Ráadásul a háromtagú családból az édesapa az eljárás során meghalt, a család szerint nem bírta elviselni a történteket.