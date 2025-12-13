Magyar Péter beszéde: bejelentett egy sor gyermekvédelmi intézkedést, és azt követelte Orbánéktól, hogy vállalják végre a felelősséget

A Deák térről indult délután három óra után a vonulás fel a Sándor Palota elé, ahol Magyar Péter hat óra után kezdte meg beszédét.

Magyar Péter először megköszönte, hogy ilyen sokan jöttek el egy munkanapon a bántalmazott gyerekek mellett kiáálni. Köszöntött mindenkit, akik a gyermekvédelemben nevelkedtek, és most ott vannak velük.

„Nem kampányeseményre jöttünk ma, nem zászlókat lengetni, pártokat ünnepelni, vagy éppen szidni. Azért jöttünk ma ide több tízezren, hogy a gyermekvédelem helyeiről beszéljünk, és azokról a gyerekekről, akik ott élnek” – mondta Magyar, hozzátéve, hogy most ő sem politikusként áll ott, hanem 44 éves, háromgyerekes apaként, és volt fideszesként. „Nem tudok és nem is akarok úgy tenni, mintha semmi közöm nem lenne azokhoz, akik ma ezt az országot vezetik. Közelről ismerem őket, és ezért fáj ez az ordító csend az elmúlt hónapok eseményeire vonatkozóan.”

Hogy hagyhatjátok, hogy ebben az országban gyermekeket megverjenek, megalázzanak, megerőszakoljanak, bezárjanak, megfélemlítsenek, éheztessenek, olyan helyeken, amelyeknek a biztonságot kellene jelentenie számukra. Elnök úr, hogy hagyhatják ezt? Ajtókilincsekkel, botokkal verik, lábbal rugdossák a gyerekeket. Nem titokban, hanem kamerák előtt. Miért hallgattok? Miért hallgat a köztársasági elnök?

– kérdezte Magyar, majd az eltitkolt jelentésre hivatkozott, amelyet korábban nyilvánosságra hozott.

Magyar azzal folytatta, hogy 22 hónappal ezelőtt, a kegyelmi ügy kirobbanásakor úgy érezte, nem lehet tovább hallgatni. Úgy érezte, hogy ez a hatalom egy szörny. Szerinte akkor Orbánék mindent megígértek, de azóta kiderült, hogy a kormány minden egyes tagja a bántalmazók oldalára állt.

Semmi sem történt Bicske és a Szőlő utca között. Ez a történet mára körbeért, ennek a hatalomnak vége van.

Magyar szerint, ha a hatalom nem tudja megvédeni őket egyetlen napig sem, akkor ne mondja azt ugyanaz a hatalom, hogy minden más fontosabb. Szerinte nem mondhatják azt, hogy bármi fontosabb, mint a rábízott gyermekek ezrei. „Akkor ez a hatalom nem költhet 70 milliárd forintot vadászkiállításra” – majd sorolni kezdte, mire pazarolt még pénzt szerinte a hatalom a gyerekek helyett. Szerinte nem lehet azt mondani, hogy fontosabb Brüsszel, Moszkva, Washington, vagy épp az ő lejáratása, mint a gyerekek biztonsága.

Ezután Magyar Péter közvetlenül az érintettekhez beszélt: „nem fog a hazátok magatokra hagyni titeket. Mi, jóérzésű emberek milliói, azért fogunk dolgozni, hogy megszabaduljatok a titeket terrorizáló szörnyektől. Szerinte minden felnőtt kötelessége, hogy meg tudjanak védeni minden magyar gyereket.”

Tegnap kiderült, hogy Orbán Viktorék pont akkor, 2021-ben indították el a választásokkal együtt megrendezett, gyermekvédelminek hazudott népszavazást, amikor az asztalukra került az eltitkolt 47 oldalas jelentés a gyermekvédelemben tapasztalt tarthatatlan állapotokból.

– mondta Magyar. A hivatalos jelentésből szerinte kiderült, hogy a magyar gyermekvédelmi rendszerben ezerszámra verik, erőszakolják a gyerekeket. A jelentés szerint a megkérdezett gyámok több mint 3300 bántalmazott gyermekről tudtak. Orbánék számára szerint a népszavazás nem volt más, csak a hatalom megtartását szolgáló, aljas politikai termék. Szerinte a Belügyminisztérium tegnap este elismerte, hogy a jelentés valódi, és a tartalmát a kormány pontosan ismerte.

Emlékeztek, hogy mit hazudott nektek Orbán Viktor szeptember óta, kedves Fideszes honfitársaink?

– tette fel a kérdést. Szerinte Orbán azt hazudta, hogy a gyermekvédelemben tisztességesen bánnak a gyerekekkel, megfelelő helyen élnek, és felkészített szakemberek foglalkoznak velük. Ehhez képest a valóság az, hogy még a jelentés is azt állítja, 3300 gyermeket ért lelki vagy fizikai bántalmazás.

Magyar idézett a jelentésből, amikor azért nem indult eljárás a bántalmazás miatt, mert azt nevelési célzatúnak minősítették.

Ebben a jelentésben nem javítóintézetekről van szó, nem bűncselekményt elkövető fiatalokról van szó, hanem olyan 2-3 éves gyermekekről, akiket a magyar állam gondozására bíztunk. Önök mindent tudtak, és mégsem tettek semmit.

Ezután Magyar elmondta, hogy tudják, mi a feladatuk április után. A gyermekvédelem költségvetése felülről nyitott lesz, és teljeskörűen feltárják az elmúlt évek visszaéléseit. Független parlamenti vizsgálóbizottság és különleges ügyészség lesz. Anonimizált aktanyilvánosságot vezetnek be, éves feltárási jelentést készítenek. Pszichológiai támogatást nyújtanak és megerősítik a jelzőrendszert. Gyors információáramlást vezetnek be. Bővítik a gyermekvédelmi ellátást és szociális munkást neveznek ki minden iskolába. A civil szervezeteket pedig bevonják a strukturált munkába. Megígérte, hogy azonnali, 25 százalékos béremelés lesz a gyermekvédelemben, amit utána általános béremelés követ a szociális szférában.

Magyar azt is követelte, hogy a kormány készítsen egy ugyanolyan átfogó jelentést, mint amilyen a 2021-es volt, hogy a magyar állampolgárok még a választások előtt tudhassák, milyen állapotban van a gyermekvédelem.

És követeljük, hogy végre, egyszer, Orbán Viktor vállalja a jogi, politikai és erkölcsi következményét ennek a bűncselekmény-sorozatnak.

– tette hozzá.

Végül azt üzente Magyar Péter, ne féljenek, meg fogják védeni őket. Azt is hozzátette, hogy a következő karácsonyt már együtt fogják ünnepelni a háta mögött látható csodás palotákban.

Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreitek közül egyel is tettetek, velem tettétek.

– idézte zárásként Máté evangéliumát Magyar Péter, aki mindenkinek békés adventi készülődést kívánt.

A tüntetésen végül a demonstrálók megfogták egymás kezét, és elénekelték a Himnuszt.

Élő közvetítésünk a Tisza Párt délutáni eseményéről: