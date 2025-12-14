- A Szőlő utcai javítóintézetnél tüntettek Puzsér Róberték
- Tizenketten haltak meg, miután két fegyveres lövöldözni kezdett Sydney népszerű strandján
- Bóka János szerint a radikális baloldal miatt is volt tömeggyilkosság Ausztráliában
- A magyarok nagy részét hidegen hagyta a nemzeti konzultáció
- Sajtóhír: Ukrajna biztonsági garanciákért cserébe hajlandó lemondani a NATO-tagságról
- Hadházy Ákos szerint Gáspár Evelin egymillió forintos táskával utazott a moszkvai diplomáciai útra
- Kétmilliárdos magyar állami támogatásból nyílt wellness hotel egy apró erdélyi városban
- Razziázott a rendőrség a budapesti és vidéki gyerekotthonokban
A nap legfontosabb hírei – 2025. december 14.
Szajki Bálint / 24.hu
