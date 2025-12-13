Veszély a Fidesznek

tüntetésdemonstrációszőlő utcamagyar péter
2025. 12. 13. 15:52
Török Gábor politikai elemző szerint a Szőlő utca kifejezetten veszélyes téma a Fidesznek karácsony előtt. Törökülés cím podcastunkban az elemző kiemelte: míg korábban azt gondolhattuk, karácsonykor leginkább arról társalognak majd a családok, hogy ki nyeri a választást, miért erősödik épp a Fidesz, most valószínűbbnek tűnik, hogy a Szőlő utca lesz a téma, ami nagy fordulat, a karácsony ugyanis az a választás előtti alkalom, amikor a generációk találkoznak, és a nagy pártok támogatottsága brutálisan eltér az egyes nemzedékek körében.

