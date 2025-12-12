Videó
Orbán Balázs a Szőlő utcáról: Pintér Sándor az egyetlen, aki ezt az ügyet fel tudja göngyölíteni
Orbán Balázst Szegeden kérdeztük a Szőlő utcai botrányról: miért csak most lépett a rendőrség, amikor a bizonyítékok már fél éve a birtokában voltak? Szóba került-e Pintér Sándor vagy más rendőrségi vezetők felelőssége? Belátja már a kormány, hogy mégis vannak fiatalkorú áldozatok, pedig Orbán Viktor és Tuzson Bence igazságügyi miniszter nemrég még az ellenkezőjét állította? A miniszterelnök politikai igazgatója vállalhatatlannak nevezte Kovács-Buna Károly Szőlő utcai megbízott igazgató tettét, de hozzátette, hogy a kormány csak a sajtóból értesült az erőszakos videóról. Az anyag nyilvánosságra hozatala szerinte a rendőrség számára is „akciókényszert eredményezett”. Pintér Sándort pedig határozottan védelmébe vette.
