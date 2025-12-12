akciókényszerbörtönfiatalkorúakfiatalkorúak elleni erőszak
Videó

Orbán Balázs a Szőlő utcáról: Pintér Sándor az egyetlen, aki ezt az ügyet fel tudja göngyölíteni

admin Hrabéczy Soma Milán
admin Zsilák Szilvia
2025. 12. 12. 15:45
admin Hrabéczy Soma Milán
admin Zsilák Szilvia
2025. 12. 12. 15:45
Orbán Balázst Szegeden kérdeztük a Szőlő utcai botrányról: miért csak most lépett a rendőrség, amikor a bizonyítékok már fél éve a birtokában voltak? Szóba került-e Pintér Sándor vagy más rendőrségi vezetők felelőssége? Belátja már a kormány, hogy mégis vannak fiatalkorú áldozatok, pedig Orbán Viktor és Tuzson Bence igazságügyi miniszter nemrég még az ellenkezőjét állította? A miniszterelnök politikai igazgatója vállalhatatlannak nevezte Kovács-Buna Károly Szőlő utcai megbízott igazgató tettét, de hozzátette, hogy a kormány csak a sajtóból értesült az erőszakos videóról. Az anyag nyilvánosságra hozatala szerinte a rendőrség számára is „akciókényszert eredményezett”. Pintér Sándort pedig határozottan védelmébe vette.
Legfrissebb videók
Orbán Balázs a Szőlő utcáról: Pintér Sándor az egyetlen, aki ezt az ügyet fel tudja göngyölíteni
akciókényszer
Áder János továbbra is hallgat a kegyelmi ügyéről
balmazújváros
spanyol lakásválság: kevés lakás, sok illegális lakásfoglalás., virágzó végrehajtói üzlet
Lakhatási válság Spanyolországban: Kilakoltatás verőlegényekkel
angela mendoza
Tüntetés a Kossuth téren a józan drogpolitikáért
Tüntetés a józan drogpolitikáért: „Ha ByeAlex lakásán megjelenik a rendőrség, attól nem lesz kevesebb kristály Hevesben”
puzsér róbert
Karácsony Gergely a Karmelitánál
Karácsony Gergely: Ha leáll Budapest, abba beleremeg az ország
budapest
Szijjártó Péter a külügyi bizottság ülése után
„Nem a Rigó utcában dolgozom” – Szijjártó Péter a szinkrontolmácsról
amerikai szankciók
Kocsma a demencia ellen Duisburgban egy idősotthonban
„Demenskocsma" Németországban: együtt énekelnek, akik szinte már alig beszélnek
demencia
Magyar Péter és Orbán Viktor nyíregyházi látogatása
„Az egész város megutálta Orbánt, hogy elvitte innen a kisvonatot Felcsútra” – Orbán-Magyar-látogatás Nyíregyházán
Fidesz
Túlnépesedés Törökbálinton: Hogyan védekezzen egy város, ha nem akar több lakóparkot?
csányi sándor
Lakossági fórum Dömsödön a bűz miatt
„Nemhogy kint enni, levegőt venni nem lehet” – számonkérték a biogázüzemet a dömsödiek a közmeghallgatáson
biogáz
Nagy Márton a parlament gazdasági bizottság előtt
„Mi az? Minimálnyugdíj? Nem tudom a szót” – meghallgatta Nagy Mártont a gazdasági bizottság
garantált bérminimum
A Balti-tengeren már a tengerfenék is a hadszíntér része
balti-tenger
Magyar Péter: Az eddigi bűnözőkkel vagy ifjabb maffiatagokkal megy tovább a Fidesz?
magyar péter
Lázár a tiszás jelöltekről: „Ők az Összefogás szavazói. Miért nem vállalják?”
erős gábor
„Az emberek hozzászoktak, hogy kirabolják őket, de a korrupció mostanra elért egy olyan szintet, ami szó szerint embereket öl”
aleksandar vucic
„Hogyha ennyitől félnek az emberek, akkor már elbukott az ország”
adatlopás
Sorozat: Visszapillantó
„Én itt, Pesten olyan semmiember vagyok” – 10 évig készült Korniss Péter fotósorozata egy tiszaeszlári kubikosról
budapest
„Leszarjuk, hogy itt vagyunk a szociban, mi éljük a saját életünket” – Szilágyi Lenke és a rendszerváltás vagány csajai
faluház
„Pezsgőbb az élet, de szélsőségesebb is, mint egy konszolidáltabb kerületben” – Stalter György, Józsefváros és a sarkon álló Pléh Krisztus
8. kerület
„Aki ezt nem csinálja meg, az nem fotóriporter” – Rédei Ferenc szokatlan Kádár-fotójának története
keleti pályaudvar
Sorozat: Mitnézel
„A magyar történelmi film pótcselekvés” – Csizmadia Ervin politológussal NER-moziztunk
aranybulla
Siket színésznővel vesézzük ki a Marvel szuperhős-sorozatát
alaqua cox
Van karácsony Kevin nélkül: ezeket a filmeket nézd az ünnepek alatt
filmek
Mit adott nekünk a Rick és Morty? És Rick magyar hangjának?
mitnézel
Sorozat: Geller
Geller: Nemzeti breaktánc, dekadens püspökbosszantás és Kamala Harris titkai
geller
Kiből lehetne Magyar Péter Tisza Kálmánja?
geller
Mi volna elég Rogán Antalnak? Mi jön a pornó után a dzsungelneten?
amazonas
A Cica csoport óvónői a főpolgármesteri kampányról
geller
Magyar Péter a Tisza országjárásán.
Magyar Péter nyilvánosságra hozta a kormány által eltitkolt gyermekvédelmi jelentést
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik