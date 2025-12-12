eltűntszolnokrendőrség
Két hónapja nem találja a rendőrség ezt az eltűnt 17 éves lányt

2025. 12. 12. 16:28

A szolnoki rendőrök a lakosság segítségét kérik egy eltűnt 17 éves lány felkutatásában, írja a police.hu. A 17 éves Seres Gabriella Luca szolnoki lakos szeptember 10-én tartózkodási helyéről engedély nélkül ismeretlen helyre távozott. Felkutatására tett intézkedések ez idáig eredményre nem vezettek.

Seres Gabriella Luca 155 cm magas, normál testalkatú, kerek arcú, barna hajú. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

Mit tehet, akinek van információja?

Kérjük, hogy aki a képen látható Seres Gabriella Lucát felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

