Magyar Péter a kormány lemondását követeli a Szőlő utcai bántalmazásról készült videó megjelenése után

A kormány lemondását követeli Magyar Péter azután, hogy Juhász Péter közzétette azt a videót, amelyen a Szőlő utcai intézet megbízott igazgatója kirángat a padból egy fiatalt, majd rátapos és belerúg.

A Tisza Párt elnöke azt írta:

a Szőlő utcai brutális gyermekbántalmazásról kikerült videó után Orbán Viktor nem tehet mást, mint hogy haladéktalanul benyújtja a kormánya lemondását. Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy szólaljon meg, és a lehető legkorábbi időpontra írja ki az országgyűlési választásokat!

Magyar azt írja, hogy a bántalmazást rögzítő felvételek állítólag már fél éve a rendőrség, tehát a belügyminiszter és a miniszterelnök asztalán vannak, mégsem történt semmi. „Most, hogy a felvételek nyilvánosságra kerültek, az Orbánék által kinevezett újabb rém lemondott, és a rendőrség, valamint az ügyészség is elkezdte végezni a munkáját” – utal a keddi razziára.

„Orbán Viktor szeptemberi hazugságával szemben rengeteg kiskorút bántalmaztak az intézetben szexuálisan, valamint más fizikai és lelki módon. A hatóságok és a politikai elit tudta nélkül ilyen bizonyosan nem történhetett volna meg éveken keresztül. A gyermekek fizikai- és lelki bántalmazását lehetővé tevő és elhallgató kormány egy napig sem maradhat tovább hatalmon” – fogalmaz bejegyzésében a Tisza Párt elnöke.

Mint ismert, a javítóintézet korábbi vezetőjét, Juhász Péter Pált és az élettársát májusban emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsították meg. Letartóztatásukat a nyomozási bíró legutóbb 2026. február 28-ig hosszabbította meg. Továbbá a múlt héten őrizetbe vettek és gyanúsítottként kihallgattak egy ügyintézőt is. A most megismert videón látható és hétfőn lemondott Kovács-Buna Károly megbízott főigazgatóként váltotta Juhász Péter Pált, aki a gyanú szerint két, gyermekotthonban felnőtt, nehéz sorsú lányt prostituált.