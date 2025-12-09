Magyar Péter a kormány lemondását követeli a Szőlő utcai bántalmazásról készült videó megjelenése után

A kormány lemondását követeli Magyar Péter azután, hogy Juhász Péter közzétette azt a videót, amelyen a Szőlő utcai intézet megbízott igazgatója kirángat a padból egy fiatalt, majd rátapos és belerúg.
A Tisza Párt elnöke azt írta:
a Szőlő utcai brutális gyermekbántalmazásról kikerült videó után Orbán Viktor nem tehet mást, mint hogy haladéktalanul benyújtja a kormánya lemondását. Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy szólaljon meg, és a lehető legkorábbi időpontra írja ki az országgyűlési választásokat!
Magyar azt írja, hogy a bántalmazást rögzítő felvételek állítólag már fél éve a rendőrség, tehát a belügyminiszter és a miniszterelnök asztalán vannak, mégsem történt semmi. „Most, hogy a felvételek nyilvánosságra kerültek, az Orbánék által kinevezett újabb rém lemondott, és a rendőrség, valamint az ügyészség is elkezdte végezni a munkáját” – utal a keddi razziára.
„Orbán Viktor szeptemberi hazugságával szemben rengeteg kiskorút bántalmaztak az intézetben szexuálisan, valamint más fizikai és lelki módon. A hatóságok és a politikai elit tudta nélkül ilyen bizonyosan nem történhetett volna meg éveken keresztül. A gyermekek fizikai- és lelki bántalmazását lehetővé tevő és elhallgató kormány egy napig sem maradhat tovább hatalmon” – fogalmaz bejegyzésében a Tisza Párt elnöke.
Mint ismert, a javítóintézet korábbi vezetőjét, Juhász Péter Pált és az élettársát májusban emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsították meg. Letartóztatásukat a nyomozási bíró legutóbb 2026. február 28-ig hosszabbította meg. Továbbá a múlt héten őrizetbe vettek és gyanúsítottként kihallgattak egy ügyintézőt is. A most megismert videón látható és hétfőn lemondott Kovács-Buna Károly megbízott főigazgatóként váltotta Juhász Péter Pált, aki a gyanú szerint két, gyermekotthonban felnőtt, nehéz sorsú lányt prostituált.
Frissítünk!
A Szőlő utcai intézetből kikerült sokkoló videó miatt elhalasztotta a ma délután két órára tervezett bejelentéseit Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke a Balatonfüredre kihelyezett, a „leendő Tisza-kormány” frakcióülésének döntéseiről beszélt volna a tervek szerint, de ezt holnap reggel fél tízre elnapolta. A korrupció visszaszorításáról, az adócsökkentésről, a nyugdíjemelésről, a „brüsszeli pénzek” hazahozataláról beszélt volna Magyar Péter eredetileg, ehelyett megismételte legutóbbi bejelentését a Szőlő utcával kapcsolatban. A kikerült felvételről azt mondta, hogy az állítólag már fél éve Orbán Viktor és Pintér Sándor asztalán volt, és szerinte a Szőlő utcában történt rémségek nem történhettek volna meg a politikai elit tudta nélkül. Magyar megismételte, hogy az Orbánék „által kinevezett rémek” 13 éves lányokat és 14-15 éves fiúkat bántalmaztak, azaz hazugság, amit Orbán Viktor mondott, miszerint nincs a Szőlő utcai bántalmazásoknak kiskorú áldozata. Orbán Viktort ismét lemondásra szólította fel Magyar Péter.