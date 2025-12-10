Last minute ajándékötletre van szüksége? A fordítógép hogy nem jutott még eszébe?

Ahogy közelednek az ünnepek, egyre többen gondolkodnak azon, milyen ajándékkal lehetne meglepni azt a családtagot, aki egy másik országban él, vagy éppen ő tér haza látogatóba külföldről. Ma már az sem ritka, hogy a testvérek különböző nyelveket beszélő országokban alapítanak családot, a gyerekek pedig olyan kultúrában nőnek fel, amelyet a nagyszülők csak távolról ismernek – tehát vannak megugrandó nehézségek mindenhol.

Épp ezért, ha valaki azon gondolkodik, mivel tudná igazán meglepni egy távoli szerettét, neki egy olyan eszköz lehet a legjobb, amely bizonyos értelemben képes áthidalni távolságokat két ember között. A Vasco Translator V4 és a Vasco Translator Q1 fordítógépek kivételes eszközök, amik persze nem pótolják a személyes jelenlétet, de megteremtik azt a hidat, amelyen át valódi beszélgetések születhetnek.

Legyen szó bármilyen ünnepről, a család valahogy közeledik ilyenkor egymáshoz fizikai értelemben is. Vegyünk néhány hétköznapi példát:

Képzeljük el azt az unokát, aki szülei révén már Ausztriában jár iskolába, de a téli szünetre hazalátogat. A nagypapa szívesen mesélne neki valamit a gyerekkorából, de a kisfiú már csak töredékesen érti a magyart. Itt jön képbe a Vasco Translator V4, amely egyetlen gombnyomással megérteti kettejükkel egymás gondolatait.

Vagy gondoljunk arra, amikor egy külföldön élő fiatalember hazahozza a párját az ünnepi családi vacsorára. Bár az akkor megismert lány kedvesen mosolyog, de a poénokból, apró megjegyzésekből semmit nem ért, így kívülállónak érzi magát. A fordítógép azonban megtöri a szorongást, és hirtelen minden gördülékennyé válik.

Hány olyan családot ismerünk, ahol a kisgyerekek már egy teljesen más kultúrában szocializálódnak külföldön, hazatérve pedig kerek szemekkel nézik, hogy a nagyszülők mit próbálnak nekik elmagyarázni? Csoda, ha zárkózottak ilyenkor? A V4 vagy a Q1 erre is megoldás.

Hogy miért? Egyrészt amiatt, mert a Vasco Translator V4 nem alaptalanul vált az egyik legnépszerűbb fordítógéppé a piacon. Könnyű kezelhetősége kiemeli a piac hasonló termékei közül. Több mint 80 nyelvet képes valós időben fordítani, 112-t felismer képről, zajszűrő képessége pedig annyira erős, hogy remekül tud a beszélőre fókuszálni.

Így, ha épp egy külföldi karácsonyi vásár kellős közepén akarunk kulturális eszmecserébe bonyolódni a helyiekkel, nem állnak majd elénk elgördíthetetlen akadályok. A V4 ráadásul könnyű, de masszív.

Mindig a maximumot

A Vasco Translator Q1 leginkább azoknak ajánlott, akik szeretnének minden – sokszor váratlan – helyzetre felkészülni. Ez a készülék egy igazi technológiai csoda, a fordítógépek Maseratija, amely több területen is világelső.

Hogy mást ne írjunk, a Vasco My Voice technológia képes lemásolni a felhasználó hangját, tehát a fordítás nem gépies, művi hangon hallatszik, hanem gyakorlatilag úgy, mintha mi beszélnénk egy idegen nyelven. Mondanunk sem kell, mekkora segítség ez annak a nagymamának, aki szentestén, az ünnepi vacsora alatt szólna azokhoz a családtagokhoz is, akikkel már nem beszél közös nyelvet.

De a Q1 nemcsak a szemtől szembeni kommunikáció nagymestere: a Call Translator funkciójával telefonhívások közben is képes kétirányú fordításra. Az Automatikus módnak köszönhetően pedig automatikusan fel tudja ismerni, ha valaki beszél, így azonnal fordít.

A Q1 fizikai paraméterei is szemrevalóak: 3,54 hüvelykes kijelzővel rendelkezik, amely napsütésben és beltérben is jól olvasható, hosszú üzemideje pedig biztosítja, hogy a családi programok alatt ne kelljen töltő után kutatni. IP54-es védelemmel ellenáll a poros vagy nedves környezetnek, tehát eshet az eső, fújjon a szél, a Q1 nem fog cserbenhagyni minket.

A Vasco két zászlóshajónak számító fordítógépe, a V4 és a Q1 tehát legfőképp olyan helyzetekben segítenek a felhasználójának, ahol a nyelvi különbség könnyen feszültséget okozhatna.

És pont emiatt lehet a legjobb ajándék: hisz ki akarna a családja és barátai körében szorongani? Valószínűleg senki.