Kiszámolták: 1311 milliárd forintot fektetett a magyar állam magántőkealapokba

1311 milliárd forintot fektetett a magyar állam magántőkealapokba – derül ki a Transparency International friss, „Közpénzek és magánhasznok – Az állami források szerepe a magyar magántőkealapokban” című tanulmányából.

A TI Magyarország friss kutatása az MFB Csoport, az Eximbank, a Nemzeti Tőkeholding, a jegybank Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványa (PADME) által tulajdonolt gazdasági társaságok és a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány magántőkealapokba irányuló közpénzkihelyezéseit összesítette. Ez az öt állami pénzt használó szervezet a 194 magántőkealapból 51-ben volt érdekelt 2024. év végén, tehát minden negyedik magántőkealap részesült közpénzben. A magántőkealapok összesen 1311 milliárd forint közpénzhez jutottak. E közpénzbefektetések többnyire a nyilvánosság kizárásával valósultak meg.

A magántőkealapok a közbeszerzéseken is jól szerepelnek: az érdekeltségükbe tartozó 83 cég 2021 és 2024 között 2600 milliárd forint értékben nyert el állami tendereket. A civil szervezet felhívja a figyelmet, hogy mindez „pénzmosási és korrupciós kockázatot jelent, hiszen sem a nyilvánosság, sem a hatóságok számára nem ismert a rohamosan terjedő magántőkealapok befektetőinek kiléte. Ráadásul ellentétes az Alaptörvénnyel is, ugyanis közpénzt csak átlátható szervezet kaphat.”

A Transparency International (TI) Magyarország tanulmánya három szinten vizsgálja részletesen a magántőkealapok és a közpénzek kapcsolatát. Az állam alapkezelői tevékenysége mellett bemutatja a magántőkealapokba történő állami közpénzkihelyezéseket, valamint a magántőkealapok tulajdonába tartozó cégek által elnyert állami megbízásokat is.

Megjegyzik: Magyarországon 2024. december 31-én összesen 194 magántőkealap működött; ezeket 60 alapkezelő menedzselte. A magántőkealapok tulajdonosi háttere gyakorta rendkívül összetett; több esetben a magántőkealap kezelője is további magántőkealapok tulajdonában van, és az is előfordul, hogy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok birtokolják az alapkezelőket. Az állami cégek azonban nem zavartatják magukat az átláthatóság hiánya miatt: mind az állami hátterű, mind a magántulajdonú alapkezelők által képviselt magántőkealapoknak jelentős összegű közpénzeket juttattak, gyakran ismeretlen hátterű társbefektetőkkel közösen.

Mind az állami befektetések mértékét, mind azok számosságát tekintve kiemelkedő a Magyar Fejlesztési Bank (MFB), és az általa tulajdonolt cégek szerepe – írják. A TI Magyarország számításai szerint az MFB Csoport 2024. év végéig 23 alapkezelő 34 magántőkealapjába összesen 740 milliárd forint közpénzt helyezett ki. Ennek az összegnek csaknem a felét mindössze három alapkezelő magántőkealapjaiba fektette: ezek az Orbán Viktor miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak az érdekeltségébe tartozó Gránit Alapkezelő Zrt., valamint a kormányfő gyerekkori jóbarátjához, Mészáros Lőrinchez köthető Solus Capital Zrt., továbbá a szintén NER-közeli Jellinek Dániel Indotek Investments Zrt.-je. Az MFB Csoport ugyanakkor az évek során fokozatosan eltüntette a beszámolóiból a Tiborcz Istvánhoz köthető magántőkealapok megnevezését, ezért követhetetlenné vált a miniszerelnök vejének érdekeltségeihez került közpénzek pontos mértéke és az MFB tulajdonosi részesedése. A titkolózás folyamatos: az MFB az ennek kapcsán a TI Magyarország által feltett kérdésekre sem volt hajlandó válaszolni állítólagos üzleti titkokra hivatkozva.

Az átláthatóság hiánya szempontjából kitűnik a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány. Ez a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (KEKVA) 2021-ben ingyenes vagyonjuttatásként kapta meg az államtól a Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelőt és három magántőkealapot több mint 150 milliárd forintnyi befektetéssel. A 2024-es beszámolójában azonban két magántőkealap esetében nem a magántőkealapok megnevezésének és a részesedések értékének aktuális állapotát szerepeltette.

A részletes tanulmány itt olvasható.