Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. december 9., kedd
Friss hírek
- Jön az év vége, elindult az állami pénzszórás: a kormány 64 milliárdos előirányzat-túllépésről döntött.
- Szijjártó üzleti-vállalati delegációval utazik ma Moszkvába.
- Döntött a bíróság: nem kapja vissza egyházi státuszát Iványi Gáborék egyháza.
- Több százezer liter olajat loptak el a MOL-csoport szlovák leányvállalatától.
- Meghalt Ács Rezső. A volt szekszárdi polgármester súlyos betegséggel küzdött.
- Szétverték a szegedi jótékonysági rendezvény dekorációját.
- Lehalt a One: több tucat településen nincs internet. Nagyjából éjfél óta gondok vannak a One hálózatával, a downdetectoros visszajelzések alapján.
- Hollandiával játszik a negyeddöntőben a magyar női kézilabda-válogatott.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- December 9-én, kedden valamennyi S36-os vonat, illetve a hajnalban és este közlekedő martonvásári S30-as vonat Martonvásár helyett csak Tárnokig közlekedik, és onnan fordul vissza a főváros felé váltóhiba miatt.
BKK
- A 6-os villamos kedd 23.50-től szerda 4.00-ig nem közlekedik. A kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak, amely a Széll Kálmán tér M felé a Margitsziget / Margit híd megállóban nem áll meg.
Mai időjárás:
- Napközben a legtöbb helyen javulnak a látási viszonyok.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul.
- Késő este 1, 7 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Natália
Deviza középárfolyam:
- EUR 382,6
- USD 328,41
- CHF 408,27
- GBP 437,64
Kapcsolódó
„Vámszedői” jogokat és többmilliárdos budai villát kapott a Lévai Anikó ismerőse vezette alapítvány, amely mögött a Tiborcz-kör is felsejlik
Ingyen kapta meg a Várnegyedben álló Sőtér-villát a szervezet, amit jövedelmező közfeladattal is ellátott a kormány: tanúsításuk kötelező az építési beruházások jelentős részénél. A főszereplők kapcsolatai az Elios-botrány és a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója felé is elágaznak.