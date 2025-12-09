Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

Kapcsolódó

Ingyen kapta meg a Várnegyedben álló Sőtér-villát a szervezet, amit jövedelmező közfeladattal is ellátott a kormány: tanúsításuk kötelező az építési beruházások jelentős részénél. A főszereplők kapcsolatai az Elios-botrány és a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója felé is elágaznak.