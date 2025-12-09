reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 12. 09. 06:57
2025. december 9., kedd

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • December 9-én, kedden valamennyi S36-os vonat, illetve a hajnalban és este közlekedő martonvásári S30-as vonat Martonvásár helyett csak Tárnokig közlekedik, és onnan fordul vissza a főváros felé váltóhiba miatt.

BKK

  • A 6-os villamos kedd 23.50-től szerda 4.00-ig nem közlekedik. A kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak, amely a Széll Kálmán tér M felé a Margitsziget / Margit híd megállóban nem áll meg.

 

Mai időjárás:

  • Napközben a legtöbb helyen javulnak a látási viszonyok.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul.
  • Késő este 1, 7 fok valószínű.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Natália

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 382,6
  • USD 328,41
  • CHF 408,27
  • GBP 437,64

 

„Vámszedői” jogokat és többmilliárdos budai villát kapott a Lévai Anikó ismerőse vezette alapítvány, amely mögött a Tiborcz-kör is felsejlik
Ingyen kapta meg a Várnegyedben álló Sőtér-villát a szervezet, amit jövedelmező közfeladattal is ellátott a kormány: tanúsításuk kötelező az építési beruházások jelentős részénél. A főszereplők kapcsolatai az Elios-botrány és a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója felé is elágaznak.

