Megvan a magyar kéziválogatott vb-negyeddöntős ellenfele

A holland válogatott 26-22-re legyőzte Franciaországot a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének utolsó fordulójában.

A két csapat veretlenül menetelt az egész vébén, ezért a tét kizárólag az volt, melyik együttes végez az első helyen a középdöntős csoportban. A házigazda hollandok brutálisan bekezdtek, rögtön 5-1-re elléptek a meccs elején, de a félidő derekán öttel is vezetett. Franciaország erejét mutatja, hogy visszajött egy gólra a szünetig, de térfélcsere után visszaállt a háromgólos holland előny. A franciák rengeteget hibáztak és sokszor látszólag értelmetlenül erőltették a beállósok megjátszását, így könnyű gólokat kaptak, ami megpecsételte a sorsukat.

Hollandia végül 26-23-ra nyert, így a veretlen házigazda lesz a mieink ellenfele a legjobb nyolc között.

Ezzel egyébként teljes a negyeddöntő mezőnye, Franciaországnak Dánia ellen kell kivívnia az elődöntős játék jogát, Norvégia Montenegróval, Németország pedig Brazíliával meccsel. A Magyarország–Hollandia negyeddöntőt szerdán 18 órától játsszák, a továbbjutó alighanem a címvédő Norvégiával meccsel majd.