Megvan a magyar kéziválogatott vb-negyeddöntős ellenfele

Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP
2025. 12. 08. 22:15
Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP

A holland válogatott 26-22-re legyőzte Franciaországot a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének utolsó fordulójában.

A két csapat veretlenül menetelt az egész vébén, ezért a tét kizárólag az volt, melyik együttes végez az első helyen a középdöntős csoportban. A házigazda hollandok brutálisan bekezdtek, rögtön 5-1-re elléptek a meccs elején, de a félidő derekán öttel is vezetett. Franciaország erejét mutatja, hogy visszajött egy gólra a szünetig, de térfélcsere után visszaállt a háromgólos holland előny. A franciák rengeteget hibáztak és sokszor látszólag értelmetlenül erőltették a beállósok megjátszását, így könnyű gólokat kaptak, ami megpecsételte a sorsukat.

Hollandia végül 26-23-ra nyert, így a veretlen házigazda lesz a mieink ellenfele a legjobb nyolc között.

Ezzel egyébként teljes a negyeddöntő mezőnye, Franciaországnak Dánia ellen kell kivívnia az elődöntős játék jogát, Norvégia Montenegróval, Németország pedig Brazíliával meccsel. A Magyarország–Hollandia negyeddöntőt szerdán 18 órától játsszák, a továbbjutó alighanem a címvédő Norvégiával meccsel majd.

Eredmények, középdöntő, 3. (utolsó) forduló, III. csoport (Rotterdam):

Hollandia-Franciaország 26-23 (14-13)

Lengyelország-Ausztria 35-30 (17-18)

Argentína-Tunézia 30-29 (17-10)

A csoport végeredménye: 1. (és negyeddöntős) Hollandia 10 pont, 2. (és negyeddöntős) Franciaország 8, 3. Lengyelország 6, 4. Ausztria 2, 5. Tunézia 2, 6. Argentína 2

A negyeddöntő párosítása:

december 9., kedd (Dortmund):

Németország-Brazília 17.15

Norvégia-Montenegró 20.30

december 10., szerda (Rotterdam):

-Dánia-Franciaország

Hollandia-Magyarország

A további program:

december 12., péntek: elődöntők (Rotterdam)

december 14., vasárnap: a harmadik helyért 14.30 (Rotterdam):

december 14., vasárnap: döntő 17.30 (Rotterdam):

