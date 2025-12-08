Megvan a magyar kéziválogatott vb-negyeddöntős ellenfele

A holland válogatott 26-22-re legyőzte Franciaországot a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének utolsó fordulójában.
A két csapat veretlenül menetelt az egész vébén, ezért a tét kizárólag az volt, melyik együttes végez az első helyen a középdöntős csoportban. A házigazda hollandok brutálisan bekezdtek, rögtön 5-1-re elléptek a meccs elején, de a félidő derekán öttel is vezetett. Franciaország erejét mutatja, hogy visszajött egy gólra a szünetig, de térfélcsere után visszaállt a háromgólos holland előny. A franciák rengeteget hibáztak és sokszor látszólag értelmetlenül erőltették a beállósok megjátszását, így könnyű gólokat kaptak, ami megpecsételte a sorsukat.
Hollandia végül 26-23-ra nyert, így a veretlen házigazda lesz a mieink ellenfele a legjobb nyolc között.
Ezzel egyébként teljes a negyeddöntő mezőnye, Franciaországnak Dánia ellen kell kivívnia az elődöntős játék jogát, Norvégia Montenegróval, Németország pedig Brazíliával meccsel. A Magyarország–Hollandia negyeddöntőt szerdán 18 órától játsszák, a továbbjutó alighanem a címvédő Norvégiával meccsel majd.
Eredmények, középdöntő, 3. (utolsó) forduló, III. csoport (Rotterdam):
Hollandia-Franciaország 26-23 (14-13)
Lengyelország-Ausztria 35-30 (17-18)
Argentína-Tunézia 30-29 (17-10)
A csoport végeredménye: 1. (és negyeddöntős) Hollandia 10 pont, 2. (és negyeddöntős) Franciaország 8, 3. Lengyelország 6, 4. Ausztria 2, 5. Tunézia 2, 6. Argentína 2
A negyeddöntő párosítása:
december 9., kedd (Dortmund):
Németország-Brazília 17.15
Norvégia-Montenegró 20.30
december 10., szerda (Rotterdam):
-Dánia-Franciaország
Hollandia-Magyarország
A további program:
december 12., péntek: elődöntők (Rotterdam)
december 14., vasárnap: a harmadik helyért 14.30 (Rotterdam):
december 14., vasárnap: döntő 17.30 (Rotterdam):