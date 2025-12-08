Több mint 330 ezer liter gázolajat csapoltak el a MOL szlovákiai leányvállalata, a Slovnaft vezetékéről. Az ügy gyanúsítottjainak nagy részét október 20-án fogta el a szlovák rendőrség, a nagyszombati bíróság pedig előzetes letartóztatásba helyezte őket.

A Paraméter című szlovákiai lap azt írja, hogy a Slovnaft mérései szerint a tettesek július közepétől legalább 332 482 liter gázolajat loptak el, pontosan ugyanekkora – 332 482 eurós – kárt okozva a vállalatnak. A lap szerint egy alsószerdahelyi csarnok átkutatásakor a rendőrök egész arzenálnyi felszerelést találtak: három hatalmas, gázolaj tárolására szolgáló tartályzsákot, több műanyag IBC-konténert, szivattyúkat, tömlőket és olyan eszközöket, amelyek egyértelműen az üzemanyag elszívására és illegális tárolására szolgáltak. A Slovnaft szakemberei pontosan meg tudták határozni, hol csapolták meg a vezetéket.

Az első illegális elszívás július 15-én kezdődött, a Gány és Alsószerdahely között futó szakasz meglékelésével. Egy hónappal később pedig Nyitra közelében csaptak le újra a csővezetékekre.

Az üggyel összefüggésben négy embert vettek őrizetbe először Alsószerdahelyen, majd egy további gyanúsítottat Lipótvár (Leopoldov) közelében. Az egyelőre nem világos, hogy hová került az ellopott üzemanyag. A rendőrség feltételezése szerint előbb Lengyelországba vitték, majd onnan is tovább – de hogy végül hová került egyelőre nem derült ki.