Lehalt a One: több tucat településen nincs internet

24.hu
2025. 12. 09. 06:15

A mobilinternetes szolgáltatás időközben úgy tűnik, helyreállt, de az otthoni internet esetében még mindig gondok vannak

Nagyjából éjfél óta gondok vannak a One hálózatával, a downdetectoros visszajelzések alapján. A problémák miatt több ezer visszajelzés érkezett.

A szolgáltató ügyfélszolgálatát feltárcsázva kiderül, hogy éjfél és reggel 6 óra között több tucat településen karbantartás miatt nincs internet, azonban a problémák még a jelzett időpont után is fennállnak. A kimaradás több budapesti kerületet (3., 4., kerület) és vidéki (Maglód, Szombathely, Vác) nagyvárost is érint a szolgáltató jelzése szerint.

Van, akinél a tévészolgáltatásokkal is probléma adódott. Akad olyan is a panaszosok között, aki szerint a DNS-szolgáltatással akadt probléma. Érdekesség, hogy olyan olvasói visszajelzés is érkezett, hogy a Meta szolgáltatásai (Facebook, Instagram) mennek, tehát a hírt még látják a One leállásáról, de elolvasni már nem tudják. iPhone-ok esetében azt tapasztalni, hogy iMessage helyett SMS-eket kapnak a tulajdonosok.

Kérdéseinkkel kerestük a One sajtóosztályát is, amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.

