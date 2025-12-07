Tüntetés a józan drogpolitikáért: „Ha ByeAlex lakásán megjelenik a rendőrség, attól nem lesz kevesebb kristály Hevesben”

„Takarodjon ki az állam a zsebeinkből” – ezzel az üzenettel tüntettek szombaton a Kossuth téren a kormány szigorodó drogpolitikája, a droghasználókat is támadó Delta-program és a közelmúltbeli rendőrségi razziák ellen. A demonstrálók szerint a hatalom „drogháborúja” valójában kultúrharc és megfélemlítés, amely a békés bulizókat és a kormánykritikus zenészeket vegzálja, miközben a vidéki szegénytelepeket sújtó, valódi veszélyt jelentő dizájnerdrog-krízissel érdemben nem foglalkozik. A résztvevők a zéró tolerancia helyett valódi prevenciót, oktatást és ártalomcsökkentést követeltek. Felszólalt Puzsér Róbert mellett Sárosi Péter jogvédő és Nuszer Mirjam szociális munkás.