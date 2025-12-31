„Nekem van üzenetem, ehhez eszköz az influenszerség” – évzáró Szabó Márton „Csoki” youtuberrel

Három évadon át volt a napi szinten százezernél több nézőt vonzó közéleti műsor, a Jólvanezígy egyik megmondóembere. De miután nyíltan is felvállalta szimpátiáját a Kétfarkú Kutya Párttal, ősztől már kizárólag a saját és a kétfarkúak csatornájára gyártja a tartalmait a YouTube-on Szabó Márton „Csoki”.

Mivel az életében 2025 jelentős változásokat hozott, szerettük volna megtudni, ő ezt utólag hogyan rakja össze. Miben kellett változnia neki, a Kutya Pártnak, a jólvanezígyes alkotótárshoz, Nagy Ádámhoz fűződő viszonyának meg a közéletnek, hogy most abban legyen „önazonos”, amit jelenleg csinál.

Kenyától a Jólvanezígy-ig

Persze az interjú nemcsak 2025-re koncentrál. Kiderül például, hogy esztergomi születésűként mit hoz magával Kenyából, azaz Komárom-Esztergom megyéből, és hogy mennyire meghatározza a közösségről való gondolkodást, ha valaki a selmecbányai gyökerű soproni erdőmérnöki karon végez. A youtuber mesél azokról az évekről is, melyeket az erdészeti szakigazgatás folyamatosan átszervezés alatt álló intézményrendszerében, majd az Agrárminisztérium államtitkárságán töltött a NER idején, amíg át nem adta magát teljesen a Jólvanezígy-nek.

A szégyenalbumtól a pozitív szemléletig

Ki volt az első politikus, akire emlékszik?

Hol találkozott személyesen Orbán Viktorral ?

? Kiket fotózott le a politikai szégyenalbumába?