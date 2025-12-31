influenszerinfluenszer tüntetésjólvanezígymkkp
„Nekem van üzenetem, ehhez eszköz az influenszerség” – évzáró Szabó Márton „Csoki” youtuberrel

2025. 12. 31. 17:35
Három évad után otthagyta az egyik legsikeresebb hazai közéleti műsort, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt „szekértolója” legyen. Hogyan csúszott bele egy másik szerepbe, és megérte-e a váltás? Honnan jön, mit gondol a világról, a Jólvanezígy-ről, a médiáról, a régi és egy új rendszerváltásról? Portré és év végi beszélgetés Szabó Márton „Csoki” youtuberrel.

Három évadon át volt a napi szinten százezernél több nézőt vonzó közéleti műsor, a Jólvanezígy egyik megmondóembere. De miután nyíltan is felvállalta szimpátiáját a Kétfarkú Kutya Párttal, ősztől már kizárólag a saját és a kétfarkúak csatornájára gyártja a tartalmait a YouTube-on Szabó Márton „Csoki”.

Mivel az életében 2025 jelentős változásokat hozott, szerettük volna megtudni, ő ezt utólag hogyan rakja össze. Miben kellett változnia neki, a Kutya Pártnak, a jólvanezígyes alkotótárshoz, Nagy Ádámhoz fűződő viszonyának meg a közéletnek, hogy most abban legyen „önazonos”, amit jelenleg csinál.

Kenyától a Jólvanezígy-ig

Persze az interjú nemcsak 2025-re koncentrál. Kiderül például, hogy esztergomi születésűként mit hoz magával Kenyából, azaz Komárom-Esztergom megyéből, és hogy mennyire meghatározza a közösségről való gondolkodást, ha valaki a selmecbányai gyökerű soproni erdőmérnöki karon végez. A youtuber mesél azokról az évekről is, melyeket az erdészeti szakigazgatás folyamatosan átszervezés alatt álló intézményrendszerében, majd az Agrárminisztérium államtitkárságán töltött a NER idején, amíg át nem adta magát teljesen a Jólvanezígy-nek.

A szégyenalbumtól a pozitív szemléletig

  • Ki volt az első politikus, akire emlékszik?
  • Hol találkozott személyesen Orbán Viktorral?
  • Kiket fotózott le a politikai szégyenalbumába?
