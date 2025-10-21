bge hökbudapesti gazdaságtudományi egyetemegyetemtüntetés
Videó

Zsúfolt termek, követhetetlen elvárások és online gyakorlati órák – tüntettek a BGE diákjai

admin Dékány László admin Nyárai Gerzson
2025. 10. 21. 21:17
admin Dékány László admin Nyárai Gerzson
2025. 10. 21. 21:17
Egyre romló helyzetre panaszkodnak a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem diákjai, akik hétfőre tüntetést szerveztek az egyetemük elé, mert úgy érzik, az utóbbi hónapokban nehezebb körülmények között kénytelenek tanulni, és romlott az oktatás színvonala. Ugyan a diákok részeredményeket elértek, ha nem látnak radikális változást, folytatják a tüntetések szervezését.
Legfrissebb videók
Zsúfolt termek, követhetetlen elvárások és online gyakorlati órák – tüntettek a BGE diákjai
bge hök
Zsolti bácsi szimbólumától a kémiai kasztráláson át a honfoglaló Magyar Péterig – azonnali kérdések a parlamentben
orbán viktor
Menczer: Rossz szándékot képviselnek azok a szavazók, akik Magyar Péter elgondolásait tartják helyesnek
menczer tamás
Ősapa egy hungarikum, és tele vagyunk „szevasz uram”-okkal
fonnyadt levente
„A deepfake magát az igazságot támadja” – AI-videók a politikában
AI
Gulyás Gergely a 24.hu-nak: Varga Judit nagyon jól érzi magát, pillanatnyilag nem kíván visszatérni a politikába
gulyás gergely
Lázár János: Varga Judit miniszterként összekeverte a kegyelmi kérvény papírjait
kegyelmi ügy
„Lehet, ez a legjobb, de ne nevezzük humánus megoldásnak” – gyérítik a vaddisznókat a Hegyvidéken
altatás
„Esztétikai élmény vagyok, ugyan pulzusom nincs” – eljött az AI-influenszerek kora?
aitana lopez
„Leszarom a bírságot, nem fogom kifizetni, majd leülöm” – felvonulókat kérdeztünk a Pécs Pride-on
pride
Miért kellett egy 500 fős horvát faluba magyar pénzből milliárdos stadion?
horvátországi magyarok
Palesztin és zsidó gyerekek együtt tanulnak a „béke iskolájában“
izreal
Puzsér Róbert: Hatvanpuszta Orbán Viktor obszcén mértékű vagyonfelhalmozásának a jelképe
fidesz
„Embereknek az élete megy ebben tönkre” – két táborra szakadt lakosság és politikai harc Józsefvárosban
fidesz
„Az életének lényegét kérdőjelezik meg” - Semjén mellett kiáll, a pedofilokat kasztrálná Lázár János
lázár jános
„Bízom benne, hogy ekkora terrorra nem képes a Fidesz azért” – erőszakosabb lett a közbeszéd?
fidesz
Sorozat: Visszapillantó
„Én itt, Pesten olyan semmiember vagyok” – 10 évig készült Korniss Péter fotósorozata egy tiszaeszlári kubikosról
budapest
„Leszarjuk, hogy itt vagyunk a szociban, mi éljük a saját életünket” – Szilágyi Lenke és a rendszerváltás vagány csajai
faluház
„Pezsgőbb az élet, de szélsőségesebb is, mint egy konszolidáltabb kerületben” – Stalter György, Józsefváros és a sarkon álló Pléh Krisztus
8. kerület
„Aki ezt nem csinálja meg, az nem fotóriporter” – Rédei Ferenc szokatlan Kádár-fotójának története
keleti pályaudvar
Sorozat: Mitnézel
„A magyar történelmi film pótcselekvés” – Csizmadia Ervin politológussal NER-moziztunk
aranybulla
Siket színésznővel vesézzük ki a Marvel szuperhős-sorozatát
alaqua cox
Van karácsony Kevin nélkül: ezeket a filmeket nézd az ünnepek alatt
filmek
Mit adott nekünk a Rick és Morty? És Rick magyar hangjának?
mitnézel
Sorozat: Geller
Geller: Nemzeti breaktánc, dekadens püspökbosszantás és Kamala Harris titkai
geller
Kiből lehetne Magyar Péter Tisza Kálmánja?
geller
Mi volna elég Rogán Antalnak? Mi jön a pornó után a dzsungelneten?
amazonas
A Cica csoport óvónői a főpolgármesteri kampányról
geller
Fehér Ház-i forrás: elmarad a Trump-Putyin-csúcs
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik