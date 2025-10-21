Zsúfolt termek, követhetetlen elvárások és online gyakorlati órák – tüntettek a BGE diákjai

Egyre romló helyzetre panaszkodnak a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem diákjai, akik hétfőre tüntetést szerveztek az egyetemük elé, mert úgy érzik, az utóbbi hónapokban nehezebb körülmények között kénytelenek tanulni, és romlott az oktatás színvonala. Ugyan a diákok részeredményeket elértek, ha nem látnak radikális változást, folytatják a tüntetések szervezését.