Tisza-petíció: feljelentést tesz a debreceni Fidesz

2025. 12. 05. 07:38
Személyes adattal való visszaélés miatt.

Visszaélés miatt feljelenti a Tisza Pártot a debreceni Fidesz, írja a haon.hu megyei hírportál. A kormányközeli lap szerint két debreceni önkormányzati képviselő kapott köszönő e-mailt, mondván, aláírták a nyíregyházi tiszás jelölt, Gajdos László mellett kiálló petíciót. Ezt mindketten cáfolták. Egyikük ezt írta:

Természetesen nem én szavaztam az e-mail címemmel és nem is szavaznék soha!

A másik szintén jelezte: érti, hogy nyilvános a neve és az e-mail címe, mivel közszereplő: így könnyű megszerezni az adatait, de soha semmit nem írt alá a Tisza Pártnak, és nem is fog. A két debreceni képviselő Facebook-bejegyzéséhez képernyőfotót is megosztott a bejövő tiszás e-mailjéről.

A megyei lap szerint ezt követően a Fidesz debreceni szervezete felszólította Magyar Pétert és a Tisza Pártot, hogy

ne éljenek vissza az önkormányzati képviselők e-mail címével, ami azért nyilvános, hogy a debreceni emberek kapcsolatban lehessenek az általuk megválasztott önkormányzati képviselőikkel! Tudjuk, hogy ez a Tisza számára ismeretlen, hiszen egyetlen képviselőjük sincs Debrecenben.

A Fidesz személyes adattal való visszaélés miatt tesz feljelentést.

Magyar Péter azt követően indította el a petíciót Gajdos László mellett, hogy a Nyíregyházi Állatpark igazgatója hirtelen a fideszesek célkeresztjébe került, miután kiderült, vállalta, hogy a Tisza Párt képviselőjelöltjeként indul a választáson.

