„Örök vegyi anyaggal” fertőződhettek mindennapi gabona alapú termékeink

Európa-szerte vásárolt, mindennapi gabona alapú termékekben magas szintű trifluorecetsav (TFA) jelenlétet mutatta ki egy friss tanulmány. A Pesticide Action Network Europe és a Magyar Természetvédők Szövetségének közös kutatása 66, hagyományos módon előállított gabona alapú terméket vizsgált meg, melyeket 16 európai országból, – köztük Magyarországból – szereztek be. Ezekben az „örök vegyi anyagként” ismert TFA magas értékeit mérték. A jelentés szerint a vegyszerről nemrég bebizonyosodott, hogy károsítja a szaporodási képességet és a fejlődést.

Az élelmiszerek közül a tipikusan reggelire fogyasztott gabonapehely a legszennyezettebb: 107-szer magasabb a TFA-koncentrációja, mint a csapvíznek. A jelentés szerint étrendünk jelentős TFA-forrás.

A PAN Europe és a Magyar Természetvédők Szövetsége felszólítja a döntéshozókat, hogy azonnal határozzanak meg jóval szigorúbb TFA-határértéket, és tiltsanak be minden PFAS-tartalmú >>növényvédőszert<< és más TFA-forrást

– írják közleményükben.

A vizsgált minták között a gabonapelyhek mellett népszerű édességeket, tésztaféléket, pékárut, teljes kiőrlésű és fehér kenyereket, valamint liszteket is találunk. A magyar termékek közül sajtos pogácsát, rozskenyeret és durva zabpelyhet vizsgáltak, ezek közül csak a rozskenyér nem volt TFA-val szennyezett. A tanulmány korábbi jelentéseket is alapul vesz, amelyek magas TFA-szinteket mutattak ki európai borokban, és a csapvízben is.

Mivel az élelmiszer-hatóságok nem monitorozzák az élelmiszerekben található TFA-t, ez az első ilyen jellegű, Európa-szintű vizsgálat.

A TFA-szintek a minták 81,8%-ában meghaladták a szaporodási képességet károsító vagy hormonkárosító anyagokra vonatkozó alapértelmezett elfogadható szermaradvány határértéket. A TFA-ra lebomló peszticideket sürgősen be kell tiltani. Nem engedhetjük, hogy gyermekek és várandós nők olyan vegyi anyagoknak legyenek kitéve, amelyekről tudjuk, hogy károsítják a szaporodási képességet

– hangsúlyozta Fidrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetségének programvezetője.