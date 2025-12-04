A Kétfarkú Kutya Párt politikusa Tiborcz István szállodáiból vitt WC-papírt egy kórházba

Négy, Tiborcz István érdekeltségébe tartozó budapesti szállodába surrant be a Kétfarkú Kutya Párt politikusa, Sándor Balázs, aki azért hatolt be az épületekbe, hogy a mosdókból kirámolja a WC-papírt, és egy kórházba vigye a gurigákat.

Sándor, aki a párt ajkai önkormányzati képviselője, valamint a jövő évi parlamenti választásokon az egyik listavezetője

a Marriott Hotelből,

a Dorothea Hotelből,

a D8 Hotelből

és a Verno House-ból hozott el WC-papírt,

majd a Péterfy Sándor Utcai Kórházba vitte.

A zsákmányt az első emeleti mosdóban helyezte el, ahol egyébként a politikus látogatásakor épp nem volt WC-papír.

A kormány októberben rendeletbe írta, hogy januártól központilag biztosítja a WC-papírt és a kézmosószert az állami fenntartású fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi intézményekben, pedig Takács Péter egészségügyi államtitkár korábban arról beszélt, hogy matematikai képtelenség, hogy mindig minden kórházi vécében legyen papír.