A Kétfarkú Kutya Párt politikusa Tiborcz István szállodáiból vitt WC-papírt egy kórházba

Farkas Norbert / 24.hu
Papp Atilla
2025. 12. 04. 15:22
Farkas Norbert / 24.hu

Négy, Tiborcz István érdekeltségébe tartozó budapesti szállodába surrant be a Kétfarkú Kutya Párt politikusa, Sándor Balázs, aki azért hatolt be az épületekbe, hogy a mosdókból kirámolja a WC-papírt, és egy kórházba vigye a gurigákat.

Sándor, aki a párt ajkai önkormányzati képviselője, valamint a jövő évi parlamenti választásokon az egyik listavezetője

  • a Marriott Hotelből,
  • a Dorothea Hotelből,
  • a D8 Hotelből
  • és a Verno House-ból hozott el WC-papírt,
  • majd a Péterfy Sándor Utcai Kórházba vitte.

A zsákmányt az első emeleti mosdóban helyezte el, ahol egyébként a politikus látogatásakor épp nem volt WC-papír.

A kormány októberben rendeletbe írta, hogy januártól központilag biztosítja a WC-papírt és a kézmosószert az állami fenntartású fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi intézményekben, pedig Takács Péter egészségügyi államtitkár korábban arról beszélt, hogy matematikai képtelenség, hogy mindig minden kórházi vécében legyen papír.

