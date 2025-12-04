bűnügyonline zaklatásszekszárd
Fehérneműs képet kért egy idegen nőtől, miután kapott, arra kérte, hogy videóhívásban nézze végig, amint maszturbál

admin Kolontár Krisztián
2025. 12. 04. 11:48

Egy nő tett feljelentést tavaly májusban a rendőrségen arról, hogy egy internetes chatalkalmazáson keresztül egy idegen férfi felvette vele a kapcsolatot. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az ismeretlen férfi egy fehérneműs képet kért a nőtől, aki küldött is neki.

Ezt követően a férfi azt kérte, hogy videóhívásban nézze végig a nő, amíg ő szexuális tevékenységet végez. Az asszony ezt már visszautasította. Az elkövető ezek után azzal fenyegetőzött, hogy a korábban megkapott képet megosztja az interneten. Ekkor a nő feljelentést tett a rendőrségen. A szekszárdi nyomozók elfogtak egy rózsaszentmártoni férfit.

A 24 éves férfit online térben elkövetett zaklatás vétsége és személyes adattal visszaélés vétsége miatt hallgatták ki. A férfi elismerte a történteket, szabadlábon védekezhet. A szekszárdi nyomozók lezárták az ügyet, és vádemelési javaslattal továbbították az ügyészség felé. Ide kattintva elolvashatja a rendőrség tanácsait.

