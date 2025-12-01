Pokoli körülmények között akartak Olaszországba csempészni 18 főt, a szúrós szagú raktérben lévő embereknek hordóba kellett elvégezni a szükségleteiket

Tizenhat férfit és két nőt próbáltak teherautóval Olaszországba csempészni, embertelen körülmények között. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M7-es autópályán vetettek véget a pokoli utazásnak.

A NAV közleménye szerint a pénzügyőrök egy rutinszerűnek tűnő ellenőrzés miatt állítottak meg egy Bulgáriából Olaszországba tartó, bolgár rendszámú teherautót az M7-es autópálya csörnyeföldi pihenőhelyén. A papírok szerinti szigetelőanyag-rakomány első ránézésre is gyanús volt: a hungarocelltáblák furcsán körbefogták a rakteret, mintha valamit rejtenének.

A NAV járőri eleinte jelentős csempészcigaretta-szállítmányra számítottak, de amikor felnyitották a jármű oldalát, erős, szúrós szag csapta meg őket. A hungarocelltáblák mögött OSB-lapokkal burkolt, folyosószerű üreg húzódott, ahova 18 embert zsúfoltak össze, akik a hosszú útra mindössze egy hordót kaptak szükségleteik elvégzéséhez.

A pénzügyőrök értesítették a rendőrség munkatársait, akik átvették a sofőrt, az útitársát, valamint a 16 férfit és a két nőt. A magukat iráni és iraki kurdnak valló utasok magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni. A két bolgár embercsempészt a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság őrizetbe vette, bűntetőeljárást indítottak velük szemben, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat.