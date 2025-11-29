Ezt élte át a fiú, akit eltaláltak légpuskával azok a fiatalok, akik viccből lövöldöztek

Vérzett a feje és káprázott a szeme annak a fiatalnak, akit eltaláltak azok a pesterzsébeti fiatalok, akik a napokban lövöldöztek légpuskával – tudósít az RTL Híradója.

Beszámoltunk róla, hogy három 17-18 éves fiú egy társasház erkélyéről lövöldözött Budapest 20. kerültében kedden emberekre. A BRFK tájékoztatása szerint két 18 éves és egy 17 éves fiú kedd délután az egyik Vízisport utcai lakás erkélyéről adott le lövéseket légpuskával az utcán gyalogló fiatalokra. A lövedékek két fiatalt is eltaláltak, az egyikük súlyos, a másik könnyű sérülést szenvedett.

A sebesült fiatalok értesítették a rendőrséget, a rendőrök pedig azonnal intézkedni kezdtek. Több száz méteres körzetben átnézték a térfigyelő kamerákat, valamint előzetes szakértői véleményt kértek. A BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói az egyik kamerafelvételen vették észre az egyik társasház erkélyét, ahol mozgást láttak abban az időpontban, amikor lövés érte az egyik áldozatot.

A rendőrök ezt követően a feltételezett elkövetőket – a légfegyver tulajdonosát és két társát – pár órán belül elfogták és előállították, a lakásban talált légfegyvert pedig lefoglalták. A fegyvert birtokló 18 éves fiatalt súlyos testi sértés bűntettével, súlyos testi sértés kísérletének bűntettével, valamint csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével gyanúsították meg. Két társát csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt hallgatták ki. A kihallgatások során mindhárman minden részletre kiterjedő beismerő vallomást tettek, elmondták, hogy több emberre is rálőttek és hogy jó poénnak tartották az egészet, de nem gondolták, hogy a légpuskával sérülést okoznak.

Az RTL Híradó által megkérdezett jogász szerint a fiatalok háromtól négy és fél évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.

