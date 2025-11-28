Erősen Lázárhoz kötődik az az építész, akinek a tervei alapján építenék fel a Közlekedési Múzeumot

“Micsoda fatális véletlen: a mezőhegyesi ménesbirtok házi tervezője nyerte a Lázár János minisztériuma által kiírt tervpályázatot a debreceni Közlekedési Múzeumra” – kezdi bejegyzését Vitézy Dávid. Így folytatja a fővárosi képviselő: „Mennyi volt az esély, hogy egy elvben névtelen tervpályázaton épp a miniszter ménesbirtokának tervezője győzzön? Lehet, hogy mindvégig erről szólt az egész Debrecenbe száműzése a Közlekedési Múzeumnak?”

A 444.hu emellett azt írja, hogy a meghívásos tervpályázaton a Lázárhoz ezer szálon kötődő mezőhegyi ménesbirtok sportcsarnokát is tervező, a cégnyilvántartás szerint Katona András építész tulajdonában álló DAW Építész Stúdió Kft. pályázata győzött. Katona számos megbízást kapott korábban Lázárhoz kötődő településeken (Makó, Hódmezővásárhely), illetve szervezetektől, például a már említett ménesbirtok havonta 700 ezer forintra szerződött velük főépítészi feladatokra, de adtak nekik a három tervezési szerződést is.

Vitézy posztja úgy folytatódik: a „terv továbbra is abszurd: Debrecen külterületére, egy autópálya-csomópont mellé, egy tömegközlekedés nélküli szántóföldre száműznék a Közlekedési Múzeumot. A teljes magyar vasúti, városi közlekedési, hajózási és repülési gyűjtemény bemutatására hivatott intézményből egy csak autókról szóló múzeum lenne – mert Lázár János szerint a jövő az autóké. Mondjuk ahogy a vasutat irányítja, abból látjuk is ezt a gondolkodást.”