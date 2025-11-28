Súlyosan megsérült várandós élettársát is az összetört Mercedesben hagyta az aszódi tragédiát okozó ámokfutó

Várandós élettársának is súlyos sérülést okozott az a jogosítvány nélkül vezető D. Sándor, aki egy 25 éves nő halálát okozta pár nappal ezelőtt Aszódon. A borzalmas balesetben az áldozat édesapja és az ámokfutó két utasa is súlyos sérüléseket szenvedett.

Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatban azt közölte, hogy a férfi november 24-én vezette Aszódon azt a kocsit, amelyben a várandós élettársa és egy ismerőse is utazott. A férfi a megengedett sebesség többszörösével haladt egy kereszteződés felé, amelyhez ekkor ért oda a sértett a gépkocsijával. A férfi mellett a 25 éves lánya ült az anyósülésen.

D. Sándor olyan nagy sebességgel közlekedett a Mercedesével, hogy az megakadályozta az apát abban, hogy helyesen felmérhesse a gyanúsított tényleges sebességét. Ennek következtében, amikor az apa elkezdett balra kanyarodni a kereszteződésben, akkor a gyanúsított Mercedese nekiütközött a sértett által vezetett kocsi jobb oldalának.

Az édesapa kocsija megpördült, majd az árokba csapódott, míg a D. Sándor által vezetett jármű lesodródott az útról és a villanyoszlopnak ütközött. A D. Sándor kocsijában ülő várandós asszony és a másik utas, valamint a másik autóban ülő édesapa súlyos sérüléseket szenvedett. Az apa 25 éves lánya a helyszínen meghalt.

Az ámokfutó az ütközést követően kiszállt a gépkocsiból, majd anélkül, hogy a meggyőződési, segítségnyújtási kötelezettségének a saját utasai vagy a másik járműben ülők vonatkozásában eleget tett volna, elfutott a helyszínről. A rendőrség hajtóvadászatot indított D. Sándor ellen, akit másnap délután Boldog egyik családi házában fogtak el. Értesüléseink szerint a férfi megtagadta a vallomást a gyanúsítotti kihallgatása során.

Az ügyészség szerint a gyanúsított letartóztatása azért indokolt, mert a büntetett előéletű férfi elhagyta a helyszínt és megszökött a hatóságok elől, így esetében fennáll annak lehetősége, hogy az eljárás során elérhetetlenné válna és kivonná magát a büntetőeljárás alól. A férfinak soha nem volt jogosítványa, azonban ennek ellenére 2022-óta rendszeresen vezetett gépjárművet, amiért több alkalommal is elmarasztalták.

D. Sándor ellen jelenleg több büntetőeljárás van folyamatban, köztük közúti veszélyeztetés miatt is. Ezért a gyanúsítottnál a bűnismétlés veszélye is reálisan fennáll.