Nagyköveteket mentett fel, nevezett ki Sulyok Tamás

2025. 11. 27. 08:27
Megjelentek a köztársassági elnök határozatai.

Sulyok Tamás felmentett és kinevezett nagyköveteket. Az államfő minden esetben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére döntött.

A köztársasági elnök Kovács Ádám Zoltán rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – mentette fel a római nagykövetség vezetése, valamint Magyarország képviselete alól a San Marino Köztársaságban és a Máltai Köztársaságban.

Szintén érdemei elismerése mellett távozik Kvek Péter József rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. Ő a Buenos Aires-i nagykövetséget vezette, illetve az Uruguayi Keleti Köztársaságban és a Paraguayi Köztársaságban képviselte hazánkat.

Sulyok Tamás első lépésben rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangot adományozott Szalóki Szilviának, majd megbízta Magyarország bangkoki nagykövetségének  vezetésével, és Magyarország képviseletével a Mianmari Szövetségi Köztársaságban.

Szijjártó Péter javaslatára Vágó-Szatmári Zita részére Sulyok Tamás csak rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangot adományoztt, külképviselet vezetésével őt nem bízták meg.

A Határozatok tárában jelent meg a kormány döntése is, amely szerint ismét belenyúltak a Rezsivédelmi Alapba.

