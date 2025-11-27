Lázár János döntött a Wenckheim-örökségről

Takács Árpád főispán, a Fidesz választókerületi elnöke jelentette be közösségi oldalán, hogy a szabadkígyósi Wenckheim-kastély Békés vármegye fenntartásába került – szúrta ki a beol.hu. Azt mondta: a döntés hivatalos, zöld utat kapott a kastély „örökbefogadására” benyújtott pályázatuk, amelyben Szabadkígyós önkormányzata is meghatározó szereplő. A főispán közölte, nem hitt azoknak, akik azt suttogták, hogy „úgysem sikerül”, „felesleges küzdeni” – mindvégig bízott a közösség erejében, a szakmai munkában.

Köszönöm mindenkinek, aki mellém/mellénk állt, támogatott, bátorított ebben az ügyben. A Wenckheim-örökség végre hazatalált: a kastély története itt kezdődött, és innen íródik tovább – velünk, békésiekkel

– fogalmazott a főispán.

A szabadkígyósi kastélyt korábban a Márki-Zay Péter vezette hódmezővásárhelyi önkormányzat nyerte el, de a tulajdonba adási folyamatot március végén a hódmezővásárhelyi Lázár János Építési és Közlekedési Minisztériuma felfüggesztette egy helyi (fideszes ) népszavazási kezdeményezésre hivatkozva. A kérdést a bíróság nem hitelesítette.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium 2025. július 29-én tette közzé a felhívást, amely ismét tartalmazta a szabadkígyósi Wenkcheim-örökséget. A kérelmezőknek a felhívás napjától számított 60 napjuk volt arra, hogy kérelmet nyújtsanak be, ezt követően pedig a kulturális örökség védelméért felelős Lázár Jánosnak 90 napja arra, hogy elbírálja a beérkezett kérelmeket. Márki-Zay Péter korábban azt mondta: azért pályázik újra, hogy „megóvja az ellopástól” a szabadkígyósi kastélyt. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke március 8-ától nevezte ki Takács Árpádot a Fidesz Békés vármegyei 1. számú országgyűlési egyéni, békéscsabai központú választókerületének elnökévé.