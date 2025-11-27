Reagált az Indamédia vezetője arra, hogy a Totalcar szerint őket is elérte a gusztustalan propaganda

Reagált az Indamédia vezetője arra a kommentre, amelyet szerdán a Totalcar főszerkesztője írt egy, a lap által közölt cikkre.

A helyzetet tökéletesen látjátok, a gusztustalan propaganda elért minket is. Kapálózhatunk, ellenkezhetünk, vagy a fos megy ki az oldalra, vagy mi az ajtón. Semmi kedvem nem volt még itthagyni ezt az egészet, ahogy egyikünknek sem, akárhogyan is esik ez. Oda szúrtak, ahol szerintük nem fáj, mi meg szépen megszívjuk az autós társadalom szemében. Kértük, hogy ne állítsanak minket földbe ezzel, ha ez lesz a TC vége, akkor ez lesz, de ettől még hiszem, hogy aki az autós tartalomért jön, az még hozzánk is ugyanígy jönni fog és átlát ezen a szarságon. Jöhet a vélemény, ne kíméljetek minket, csak lássátok, hogy ez nem főszerkesztői utasítás.

– írta Hamvas Tamás főszerkesztő, miután a korábban a lapnál dolgozó Vályi István hosszan kritizálta, hogy az Index, a Tisza állítólagos adóemeléséről szóló cikkekről szóló cikkének autósokra vonatkozó részeit a lap átvette. A Tisza egyébként azonnal cáfolta a lap értesüléseit.

A főszerkesztő kommentje azóta eltűnt, de Ziegler Gábor vezérigazgató levelet küldött a kollégáknak, amelyben arra reagál, írja a 444.hu. Ziegler ebben a levélben olyan „tanulmánygyűjteménynek” nevezi az Index cikkét, „amelyben egy ellenzéki párthoz köthető gazdaságot és adópolitikát érintő, azokkal kapcsolatos javaslatok szerepeltek”

Cégcsoportos gyakorlat

Ziegler szerint a Totalcar csak – a meglévő cégcsoportos gyakorlat szerint – a kiadvány profiljához szorosan kapcsolódó, autóipari és autózással kapcsolatos részeket emelte ki, valamint sajtóetikailag helyesen jelezte, hogy a megjelent tanulmánnyal kapcsolatban a megjelenést követően az érintett párt kifogással élt.

Hamvas kommentjére azt írta: „a kiadványunk főszerkesztője” a közösségi médiában megjelent kommentben „egyrészt tévesen állította, hogy »a gusztustalan propaganda elért minket is«, mivel semmilyen ilyen kérést nem kapott – a lapvezetés csupán az Index aznapi vezető anyagának a saját kiadványon történő szemléjét kérte tőle”. Amivel elismerte azt, amit Hamvas is írt, vagyis hogy nem főszerkesztői döntés volt a cikk lehozása.

Ziegler szerint a főszerkesztő megsértette a cégcsoporton belül érvényes kommunikációs, szerkesztési és etikai irányelveket.

A belső kommunikációs és etikai szabályok betartása pedig mindannyiunk közös felelőssége, különösen olyan időszakokban, amikor a közéleti témák felerősödötten jelennek meg a nyilvánosságban. A főszerkesztőnk saját kiadványának márkáját romboló megszólalását semmilyen formában nem tudjuk elfogadni és nem is toleráljuk. Az adott eset kapcsán a szükséges munkaügyi és kommunikációs tanulságokat levontuk, a jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy szerkesztőségeink tartalmai és szervezeti kommunikációnk összhangban legyen a szakmai alapelvekkel és cégcsoport irányelveivel.

– írta a lap szerint.