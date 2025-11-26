Negyvenmillió forintot kap, aki nyomra vezeti a rendőröket a 2002-ben eltűnt Radics család ügyében

Negyvenmillió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel az országos rendőrfőkapitány a Radics-ügyben

– közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája. A rendőrség több személy sérelmére elkövetett emberölés gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen egy több mint két évtizede történt ügyben.

A nyomozás szerint 2002. január 23-án tűnt el otthonából, a tárnoki Vörösmarty utcából Bihon Lászlóné, kiskorú lánya, Bihon Sára, valamint Radics Attila. A beszerzett információk alapján mindhárman bűncselekmény áldozatai lettek, ám az elkövető kiléte máig ismeretlen. Mint a Telex írja, a család eltűnését az iskolából kora délután hazatérő nagyobbik gyerek, Fanni vette észre, aki a szüleit és Sárát nem, csak az emeleten síró nyolc hónapos testvérét találta otthon.

A jelentős összegű jutalom annak jár, aki olyan pontos információt szolgáltat, amely alapján az elkövető azonosítható, és a gyanú megalapozottá válik. Szükség esetén a hatóság tanúvédelmet is biztosít, a bejelentők személyazonosságát pedig bizalmasan kezelik. A rendőrfőkapitány fenntartja a díjkitűzés visszavonásának jogát; a visszavonás után érkező bejelentések már nem jogosultak a jutalomra.

Az ügy érdekessége, hogy Radics Attila a kilencvenes évek egyik ismert alvilági figurájának, Portik Tamásnak az emberei közé tartozott. Nevét a rendőrség összefüggésbe hozta az 1999 áprilisában Tahitótfalun elkövetett, Seres Zoltán elleni merénylettel.

A Radics család ügyében emberölés miatt 2012-ben indított nyomozást négy évvel később felfüggesztették, de az nyilvánvaló volt már akkor is, hogy a nyomozók ezt az ügyet is fel akarják deríteni. A rendőrök ráadásul sok mindent kiderítettek, így azt is, ki az az öt ember, aki részt vehetett egykori barátjuk és két családtagja megölésében, de állítólag azt az autót is megtalálta a nyomozó hatóság, amivel Radicsékat elszállították. Sőt, azt is tudni vélik, ki látta utoljára élve a férfit.

A Telex információja szerint a Radics család eltűnésének ügyében a rendőrök előtt képbe került egy F. István nevű férfi, akit Portik köreiben Vércse néven is emlegettek. Bujkálása idején Portiknak F. István és csapata segített, például különféle találkozók megszervezésében, így életszerű, hogy ha Radicsék eltűnéséhez Portikéknak bármi közük van, akkor arról F. István tudomással bír.

Utóbbi verziót erősítette, hogy a rendőrség korábban kapott egy névtelen bejelentést arról, hogy F. Istvánnak és Portik egy másik bizalmasának köze van a család eltüntetéséhez. Ám hiába kérdezték ki a két férfit, ők semmit sem mondtak. F. István annyira nem volt együttműködő, hogy a rendőröknek még azt sem volt hajlandó elárulni, mit csinált Radicsék eltűnésének a napján.

A Radics-ügy mellett a rendőrség egy másik jelentős megoldatlan ügyben is bejelentést tett. 1997. augusztus 13-án a 7217-es úton, Balatonalmádi és Szentkirályszabadja között felrobbant Molnár Péter autója. Ő a veszprémi alvilág meghatározó szereplője volt, a detonáció során azonnal életét vesztette, míg utasa életveszélyesen megsérült. A rendőrség évtizedekig megoldatlan ügyként kezelte az előre kitervelten, több emberen elkövetett emberölést.

A kilencvenes években Veszprémben az éjszakai életben rendkívül erősnek számított Molnár Péter, akire ellenségként tekintett a Veszprémi Jimmy néven ismert Gy. László köre. Ugyanakkor amikor 2010 után a rendőrség újra elővette a kilencvenes évek megoldatlan alvilági leszámolásának ügyét, és felröppentek a pletykák arról, hogy Jimmynek köze lehetett Molnár meggyilkolásához, egy veszprémi portálnak tagadta, hogy ő állt volna a merénylet mögött.

A Nemzeti Nyomozó Iroda szerdai sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy összesen hat embert gyanúsítanak a Molnár elleni merényletben. Közülük három embert múlt héten vettek őrizetbe: a 64 éves T. Tibort Ajkán, a 49 éves B. Rolandot Balatonalmádiban, de Budapesten is őrizetbe vettek egy embert, az 54 éves S. Lajost. A többi gyanúsított közül volt, akit más ügyből kifolyólag már korábban letartóztattak, egy ember pedig éppen a szabadságvesztését tölti.

A gyanúsítottak között van az alvilágban Veszprémi Jimmyként ismert Gy. László,

valamint az 53 éves B. Ferenc és az 54 éves B. László is.

A Telex szerint az elsőként említett Radics-ügy nyomozásban az hozhatna fordulatot, ha utóbbi a társaságból valaki beszélni kezdene, ugyanis gyaníthatóan a két ügy összefügg.