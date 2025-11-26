Fémtárgyakat tuszkolt a nyugdíjas orrába és szájába, majd megfojtotta tévéjéért az ájulásig kínzott szépkorú áldozatát

Jogerősen is életfogytig tartó fegyházbüntetésre számíthat az a férfi, aki tavaly augusztusban brutálisan kivégzett egy 94 éves nyugdíjast Pécsett. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség ugyanis arra tett indítványt, hogy a táblabíróság hagyja helyben a kegyetlen rablógyilkos büntetését.

A munkanélküli férfi önkényes lakásfoglalóként lakott egy pécsi ingatlanban, és koldulásból, alkalmi munkákból tengette az életét. Tavaly augusztus 23-án este az általa lakott ingatlan felé tartott, amikor észrevette, hogy egy családi ház ajtaja nyitva áll. A férfi bement az ingatlanba, ahol kutakodni kezdett az értékek után, ezt azonban észlelte az ott lakó nyugdíjas.

Az idős férfi megpróbálta kizavarni a lakásból a tetten ért férfit, de az dulakodni kezdett vele és egy vastag falú üvegpohárral többször is fejbe ütötte őt. A támadó fémtárgyakat erőszakolt a nyugdíjas szájába és orrába, és egészen addig kínozta a nyugdíjast, amíg az öntudatlan állapotba nem került. Amikor az áldozata nem védekezett, akkor a tettes megfojtotta.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség tájékoztatása szerint a rabló egy tévét és faliórákat vitt el a házból, de a nyugdíjas ötmillió forintját nem találta meg. A gyilkos két faliórát a nyugdíjas háza előtti csatornában rejtett el, míg egy órát és a televíziót saját tartózkodási helyére vitt. Ezt követően lecserélte a véres ruháját, majd egy közkútnál megmosakodott. A támadó félt a lebukástól, ezért másnap visszament a házba, és felgyújtotta azt.

A Pécsi Törvényszék életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a férfit, azzal, hogy 30 év múlva szabadulhat a legkorábban feltételesen, és kötelezték őt a több mint hárommilliós bűnügyi költség megfizetésére is. Az elkövető és védője eltérő minősítésért és enyhítésért fellebbezett. A fellebbviteli főügyészség az ítélet helyben hagyására tett indítványt.