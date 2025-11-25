eltűnt lánymezőfalvakeresés
Belföld

Eltűnt egy 15 éves lány, és a mobilját sem veszi fel

police.hu
admin Kolontár Krisztián
2025. 11. 25. 06:10
police.hu

Eltűnt egy 15 éves mezőfalvi lány. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Takács Viktória hétfőn kora reggel ment el az otthonából, telefonon nem elérhető, s azóta is ismeretlen helyen tartózkodik.

A lány körülbelül 163 centiméter magas, vékony testalkatú. Barna színű haja van, szőke melírcsíkkal, s kék szemű. Utoljára barna bundás pulóvert, fekete edzőcipőt, fekete nagyméretű válltáskát viselt Hello Kitty-s plüssel.

A rendőrség azt kéri, hogy aki a képen látható Takács Viktóriát felismeri vagy információja van a tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot. Bejelentést tehet továbbá a 112-es segélyhívón, vagy névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111 Telefontanú zöldszámon.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egy kisfiú halálának is köze lehet az isztambuli szállodához, ahol nemrég mérgezésben meghalt egy család több tagja
Találtak egy 70 évvel ezelőtti fényképet a Lukács Gyógyfürdőben, hétfőn pont a rajta látható nő kért segítséget a pénztárnál
Zelenszkij és az ukránok felsorolták, mibe nem fognak beleegyezni
Tüntetés lesz az MVM ellen a "horribilis" számlák miatt Budapesten
Mi értelme ennek a béketervnek?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik