Eltűnt egy 15 éves lány, és a mobilját sem veszi fel

Eltűnt egy 15 éves mezőfalvi lány. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Takács Viktória hétfőn kora reggel ment el az otthonából, telefonon nem elérhető, s azóta is ismeretlen helyen tartózkodik.

A lány körülbelül 163 centiméter magas, vékony testalkatú. Barna színű haja van, szőke melírcsíkkal, s kék szemű. Utoljára barna bundás pulóvert, fekete edzőcipőt, fekete nagyméretű válltáskát viselt Hello Kitty-s plüssel.

A rendőrség azt kéri, hogy aki a képen látható Takács Viktóriát felismeri vagy információja van a tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot. Bejelentést tehet továbbá a 112-es segélyhívón, vagy névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111 Telefontanú zöldszámon.