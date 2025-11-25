Hadházy: Tiborcz haverja újabb szörnyet építene

Tiltakozásra szólított fel Hadházy Ákos Facebook-oldalán keresztül a XV. kerületben tervezett „rémisztő falanszter” ellen a VálaszOnline mai cikke alapján. Az Újpalotára megálmodott projekt építője a Bosnyák teret is beépítő Bayer Construct lenne, melynek vezetője a Tiborcz Istvánnal közismerten jó viszonyt ápoló Balázs Attila. A cég Újpalota és a Szilas-patak közé húzná fel a Szilas Liget névre keresztelt, 3487 lakásos óriás lakótelepet.

Hadházy a most csütöröki XV. kerületi képviselőtestületi ülésen is ott lesz, hogy megakadályozza a szerinte káros fejlesztést.

„Tiborcz haverja egy újabb szörnyet készül építeni. Ezúttal a XV. kerületben akar 10 ezer embert összezsúfolni anélkül, hogy bármit javult volna a közlekedési helyzet. Ez nem csak a helyieknek, hanem Zuglónak is újabb csapás, hiszen ez a tízezer ember is Zuglón keresztül igyekszik majd bejutni a belvárosba” – írja bejegyzésében, ahol a csütörtöki ülés előtti, civil szervezésű demonstrációt is a helyi lakosok figyelmébe ajánlotta.

A újpalotai képviselőtestület csütörtökön szavaz arról a Cserdiné Németh Angéla, DK-s polgármester által benyújtott tervezetről, mely szerint az önkormányzat gyakorlatilag félreállna a borzalmasnak ígérkező óriásberuházás útjából. Merőben ellentétes utat