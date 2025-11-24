Megtalálták az eltűntként keresett 51 éves szentendrei nőt, aki autóval ment el hazulról

Megtalálták azt az 51 éves nőt, aki szombat délelőtt tűnt el Szentendréről – tudta meg a 24.hu. Értesüléseink szerint a nő egyszerűen hazament, azt követően pedig értesítették a rendőröket arról, hogy előkerült.

Váraljai Anita Kamilla, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az esettel kapcsolatos megkeresésünkre csupán a tényt erősítette meg, miszerint megtalálták az eltűntként keresett 51 éves nőt.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a nő november 22-én délelőtt tűnt el el a szentendrei lakásából. Kocsival ment el hazulról valahova, és mobiltelefont sem vitt magával.