eltűnt nőkeresésszentendre
Belföld

Megtalálták az eltűntként keresett 51 éves szentendrei nőt, aki autóval ment el hazulról

admin Kolontár Krisztián
2025. 11. 24. 10:22

Megtalálták azt az 51 éves nőt, aki szombat délelőtt tűnt el Szentendréről – tudta meg a 24.hu. Értesüléseink szerint a nő egyszerűen hazament, azt követően pedig értesítették a rendőröket arról, hogy előkerült.

Váraljai Anita Kamilla, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az esettel kapcsolatos megkeresésünkre csupán a tényt erősítette meg, miszerint megtalálták az eltűntként keresett 51 éves nőt.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a nő november 22-én délelőtt tűnt el el a szentendrei lakásából. Kocsival ment el hazulról valahova, és mobiltelefont sem vitt magával.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„El tudnám viselni, ha soha többé nem szerepelnék” – mivel foglalkozott Jáksó László évekig, mielőtt a TV2-höz szerződött?
Nincs fűtés egy budai kórházban
Rubio: Óriási előrelépést tettünk a béke felé, az amerikai elnök meglehetősen elégedett
Az egykori orosz kémnő elárulta, hogyan manipulálták szexuális hadviseléssel a briteket
Magyar Péter: A Fideszben kitört a belháború, a tiszások több mint fele már szavazott
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik