rendőrségeltűntkeresikdamjanovic viktória
Belföld

Elment otthonról autóval egy szentendrei nő, azóta nincs meg

admin Vaskor Máté
2025. 11. 23. 14:57

A rendőrség keresi Damjanovic Viktóriát.

A police.hu-n megjelent közlemény szerint az 51 éves nő november 22-én, szombaton a délelőtti órákban szentendrei lakásából, autójával ismeretlen helyre távozott.

Mobiltelefont nem vitt magával. Azóta tartózkodási helye ismeretlen.

Azt közölték: Damjanovic Viktória 156 centi magas, rövidre vágott barnás-vörös hajú, barna szemű. Az eltűnéskor kék farmert, szürke-fehér keresztben csíkos kötött pulóvert, fehér sportcipőt viselt

A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri, hogy akik Damjanovic Viktóriát látták, jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2883 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó számon.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Trump legújabb megszólalása egyszerre kritika Zelenszkij és Magyarország felé is
Magyar Péter: Hogyan is lenne esélye Menczer Tamásoknak, Pócs Jánosoknak iskolaigazgatók, gyermekorvosok ellen?
Orbán Viktor levele Ursula von der Leyennek: „Úgy látom, elérkezett az igazság pillanata”
Feltűnt egy új influenzavariáns, brutális télre figyelmeztetnek a tudósok
Trump legújabb megszólalása egyszerre kritika Zelenszkij és Magyarország felé is
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik