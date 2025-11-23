Elment otthonról autóval egy szentendrei nő, azóta nincs meg

A rendőrség keresi Damjanovic Viktóriát.

A police.hu-n megjelent közlemény szerint az 51 éves nő november 22-én, szombaton a délelőtti órákban szentendrei lakásából, autójával ismeretlen helyre távozott.

Mobiltelefont nem vitt magával. Azóta tartózkodási helye ismeretlen.

Azt közölték: Damjanovic Viktória 156 centi magas, rövidre vágott barnás-vörös hajú, barna szemű. Az eltűnéskor kék farmert, szürke-fehér keresztben csíkos kötött pulóvert, fehér sportcipőt viselt

A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri, hogy akik Damjanovic Viktóriát látták, jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2883 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó számon.