Eltűnt a hétvégén három borsodi fiú

Eltűnt három tizenéves borsodi fiú. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 12 éves Molnár Rikárdó, és a 14 éves Molnár Sándor, valamint a 16 éves Berki Róbert ismeretlen helyre távoztak hétvégén az egyik mezőkeresztesi lakásotthonból. A felkutatásukra tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

A mezőkövesdi rendőrök azt kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható fiúkkal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.