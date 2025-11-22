Balavány: Orbán zsarolni próbálta a magyar társadalmat, de hazugságban maradt

„Kezet fogtunk. Ez azt jelenti, hogy amíg ő az elnök ott, és én vagyok a miniszterelnök, ez addig van” –mondta Orbán Viktor az ATV stúdiójában Rónai Egon azt feszegető kérdésére, hogy az Oroszországból származó kőolaj és földgáz beszerzésére vonatkozó amerikai szankciók alóli mentesség tekintetében voltaképpen milyen időtartamról állapodott meg Donald Trumppal.

A miniszterelnök és népes stábja a többi közt ezért utazott hatalmas médiaturbulenciát keltve Washingtonba, arra a találkozóra, amit Orbán a „legfontosabb” jelzővel látott el. Ez azt jelzi, hogy a kormányfő nagyon sokat tett fel erre a lapra. És mivel (némiképp egyszerűsítve) nála már évek óta a külpolitika a belpolitika, ezt a lapot igyekszik is kijátszani itthon.

Azonban napról napra az látszik kiderülni, hogy a washingtoni megállapodásnak nagyobb volt a füstje, mint a lángja. A hangzatos „pénzügyi védőháló” valójában újabb (készenléti) hitelt, értsd eladósodást jelenthet, míg a szankciók alóli mentességre másként emlékeznek Washingtonban, mint a Karmelita kolostorban. Az pedig egyik esetben sem világos, miként viszonyul mindez a szuverén Magyarország képéhez, amit a kormány igyekszik fenntartani.

Van egy tippem: sehogy, ez egy masszív ellentmondás.

Szinte komikus volt, hogy Orbán, miután büszkén a kamerába mondta, hogy pénzügyi segítségért járt Amerikában, azzal igyekezett ráncba szedni Rónait, hogy az ATV ne fogadjon el külföldi pénzt, és akkor jön legközelebb is.

De mi a jelentősége annak, hogy mennyi időre kaptuk a szankciók alóli mentességet, és mindennek mi a tényleges tétje Magyarországra nézve?